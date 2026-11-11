EON SE-Aktie: Deutsche Bank AG gibt Buy-Bewertung bekannt

Aktie unter die Lupe

11.11.26 10:49 Uhr

Deutsche Bank AG-Analyst James Brand hat eine gründliche Analyse des EON SE-Papiers durchgeführt.

Deutsche Bank Research hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 20,50 Euro auf "Buy" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten im Rahmen der Erwartungen gelegen, schrieb James Brand am Mittwochmorgen. Die Ziele für das Gesamtjahr und auf mittlere Sicht hätten Bestand. Die Aktien hält er weiter für attraktiv. Im Fokus stünden regulatorische Entscheidungen.

Analyse und Aktienbewertung: Eine Untersuchung der EON SE-Aktie zum Zeitpunkt der Analyse

Die Aktionäre schickten das Papier von EON SE nach unten. In der XETRA-Sitzung verlor die Aktie um 10:33 Uhr 2,1 Prozent auf 18,74 EUR. Somit verfügt der Anteilsschein noch über einen Wachstumsspielraum von 9,42 Prozent bezogen auf das festgesetzte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 886.481 Stück. Seit Jahresbeginn 2026 kletterte der Anteilsschein um 19,7 Prozent nach oben. Für das laufende Jahresviertel Q3 2026 wird am 11.11.2026 mit der Vorlage der Ergebnisse gerechnet.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / GMT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / 07:25 / GMT



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.