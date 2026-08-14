EON SE-Aktie erhält von Deutsche Bank AG Bewertung: Buy
Die EON SE-Aktie wurde von Deutsche Bank AG genau analysiert. Die folgenden Ergebnisse wurden ermittelt.
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Deutsche Bank Research hat Eon auf "Buy" mit einem Kursziel von 20,50 Euro belassen. Der Regulierungsentwurf der Bundesnetzagentur für die pauschalierte Kapitalverzinsung für Gasnetze sei eine Enttäuschung, der Kursrückgang der Aktie aber übertrieben, schrieb James Brand in einer am Montag vorliegenden Einschätzung.
Aktienauswertung: Die EON SE-Aktie im Zentrum tagesaktueller Analysen und Bewertungen
Bei der EON SE-Aktie ließ sich um 12:31 Uhr kaum Bewegung zum Vortag ausmachen. Im XETRA-Handel hat das Papier einen Wert von 17,47 EUR. Hiermit verfügt die Aktienbeteiligung noch über ein Aufwärtspotenzial von 17,38 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel. 1.164.217 EON SE-Aktien wechselten zuletzt via XETRA den Besitzer. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 11,6 Prozent nach oben. Das nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 17.08.2026 / 08:02 / CET
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen
Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images
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Alle: Alle Empfehlungen
|Datum
|Rating
|Analyst
|12:46
|EON SE Buy
|Deutsche Bank AG
|14.08.26
|EON SE Overweight
|JP Morgan Chase & Co.
|14.08.26
|EON SE Sector Perform
|RBC Capital Markets
|14.08.26
|EON SE Buy
|Jefferies & Company Inc.
|14.08.26
|EON SE Equal Weight
|Barclays Capital