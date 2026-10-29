EON SE-Aktie: Jefferies & Company Inc. vergibt Buy

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29.10.26 13:04 Uhr

Das EON SE-Papier wurde von Jefferies & Company Inc.-Analyst Ahmed Farman genauer unter die Lupe genommen.

Das Analysehaus Jefferies hat Eon mit einem Kursziel von 22,70 Euro auf "Buy" belassen. Die Quartalszahlen des Energiekonzerns am 11. November dürften eine Fortsetzung der positiven Geschäftsentwicklung belegen, schrieb Ahmed Farman am Mittwoch in seinem Ausblick. Er sieht den Überschuss bei 211 Millionen Euro.

Aktienanalyse online: Die EON SE-Aktie unter der Lupe aktueller Analysen und Bewertungen

Die EON SE-Aktie stieg im XETRA-Handel. Um 12:48 Uhr verteuerte sich das Papier um 0,7 Prozent auf 18,92 EUR. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 19,98 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 410.552 Stück. Bei der Aktie schlägt seit Jahresbeginn 2026 ein Plus von 20,9 Prozent zu Buche. Mit der Q3 2026-Bilanzvorlage von EON SE wird am 11.11.2026 gerechnet.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 28.10.2026 / 17:06 / Zeitzone in Studie nicht angegeben





Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.