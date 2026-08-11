EON SE-Aktie: JP Morgan Chase & Co. vergibt Bewertung mit Overweight

Investment-Tipp

12.08.26 10:34 Uhr

Hier sind die Ergebnisse nach der intensiven Analyse des EON SE-Papiers durch JP Morgan Chase & Co.-Analyst Pavan Mahbubani.

Die US-Bank JPMorgan hat die Einstufung für Eon nach Zahlen zum ersten Halbjahr auf "Overweight" mit einem Kursziel von 21,70 Euro belassen. Diese deckten sich weitgehend mit den Erwartungen, schrieb Pavan Mahbubani in einer ersten Einschätzung am Mittwoch. Das gelte sowohl für das operative Ergebnis (Ebitda) des Stromerzeugers und Netzbetreibers als auch für das um zeitliche Effekte bereinigte Nettoergebnis.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Die EON SE-Aktie stand in der XETRA-Sitzung um 10:18 Uhr 1,1 Prozent im Minus bei 18,82 EUR. Insofern weist der Anteil noch ein Aufwärtspotenzial von 15,33 Prozent im Vergleich zum ausgegebenen Kursziel auf. Zuletzt stieg das XETRA-Volumen auf 749.970 EON SE-Aktien. Das Papier kletterte seit Jahresbeginn 2026 um 20,2 Prozent aufwärts. EON SE dürfte die Quartalsergebnisse für Q2 2026 voraussichtlich am 12.08.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:50 / BST Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.08.2026 / 06:59 / BST



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