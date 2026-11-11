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EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler hat eine ausführliche Untersuchung des EON SE-Papiers durchgeführt.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18.84 EUR -0.53 EUR -2.71 %
Charts | News | Analysen

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.

Tagesaktuelle Aktienempfehlung: Die EON SE-Aktie im Fokus der Analyse und Bewertung

Das Papier von EON SE befand sich um 15:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 18,90 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,53 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.555.175 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

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15:26 EON SE Sector Perform RBC Capital Markets
13:31 EON SE Outperform Bernstein Research
10:46 EON SE Buy Deutsche Bank AG
09:01 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.
08:41 EON SE Overweight JP Morgan Chase & Co.

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