EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform
RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler hat eine ausführliche Untersuchung des EON SE-Papiers durchgeführt.
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.
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Das Papier von EON SE befand sich um 15:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 18,90 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,53 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.555.175 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.
NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net
Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT
Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.
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Bildquellen: E.ON