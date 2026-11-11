EON SE-Aktie: RBC Capital Markets vergibt Bewertung mit Sector Perform

Papier unter der Lupe

11.11.26 15:28 Uhr

RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler hat eine ausführliche Untersuchung des EON SE-Papiers durchgeführt.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Neunmonatszahlen hätten den Erwartungen entsprochen, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.

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Das Papier von EON SE befand sich um 15:12 Uhr im Sinkflug und gab im XETRA-Handel 1,3 Prozent auf 18,90 EUR ab. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Zuwachsspielraum von 0,53 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Im heutigen Handel wurden bisher 2.555.175 EON SE-Aktien umgesetzt. Bei der Aktie schlägt seit Jahresanfang 2026 ein Plus von 20,8 Prozent zu Buche. Die nächste Bilanzvorlage dürfte am 11.11.2026 erfolgen.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 11.11.2026 / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / EDT



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