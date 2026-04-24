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Aktie bewertet

EON SE-Analyse: Aktie von Barclays Capital mit Equal Weight bewertet

27.04.26 11:37 Uhr
Equal Weight-Urteil mit Folgen? Barclays Capital beurteilt die EON SE-Aktie neu | finanzen.net

Hier sind die Resultate der detaillierten Überprüfung der EON SE-Aktie durch Barclays Capital.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,65 EUR -0,05 EUR -0,24%
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Die britische Investmentbank Barclays hat Eon mit einem Kursziel von 19 Euro auf "Equal Weight" belassen. Die von Sky News berichteten Gespräche über den Kauf von Ovo Energy könnten das weltweit nach Kundenzahl führende Energieunternehmen schaffen, schrieb Peter Crampton am Montag. Eine solche Transaktion wäre für Eon strategisch sinnvoll. Das Unternehmen habe bereits bei der Restrukturierung von npower bewiesen, dass es schlecht laufende britische Stromversorgungsunternehmen erfolgreich sanieren könne. Kursschwächen bei Eon könnten daher für Kaufgelegenheiten sorgen.

Aktien Check: Ein detaillierter Blick auf die Performance der EON SE-Aktie zur Zeit der Analyse

Mit einem Kurs von 18,63 EUR zeigte sich die EON SE-Aktie im XETRA-Handel um 11:21 Uhr kaum verändert. Somit hat die Aktie noch Luft nach oben: 2,01 Prozent gerechnet zum ausgegebenen Kursziel. Zuletzt wurden via XETRA 464.392 EON SE-Aktien umgesetzt. Das Papier legte seit Jahresbeginn 2026 um 19,0 Prozent zu. Mit der Quartalsbilanzvorlage von EON SE wird am 13.05.2026 gerechnet.

LONDON (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 27.04.2026 / 02:06 / GMT Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 27.04.2026 / 06:00 / GMT


Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: 360b / Shutterstock.com

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