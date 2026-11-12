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Aktie im Blick

EON SE-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Halten bewertet

EON SE-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Halten bewertet

EON SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
19.02 EUR 0.18 EUR 0.98 %
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Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 18,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 762.961 EON SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 20,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: Patrik Stollarz/AFP/Getty Images

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Datum Rating Analyst
13:26 EON SE Halten DZ BANK
11.11.26 EON SE Sector Perform RBC Capital Markets
11.11.26 EON SE Outperform Bernstein Research
11.11.26 EON SE Buy Deutsche Bank AG
11.11.26 EON SE Buy Jefferies & Company Inc.

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