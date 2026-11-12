EON SE-Analyse: Aktie von DZ BANK mit Halten bewertet

Aktie im Blick

12.11.26 13:28 Uhr

EON SE-Papier wurde von DZ BANK-Analyst Werner Eisenmann genau analysiert. Hier sind die festgestellten Erkenntnisse.

Die DZ Bank hat den fairen Aktienwert für Eon von 19 auf 20 Euro angehoben, aber die Einstufung auf "Halten" belassen. Werner Eisenmann hob am Donnerstag in seiner Bewertung der Neunmonatszahlen ein solides Ergebnis hervor und die bestätigten Jahresziele, die gut erreichbar seien. Ein erfreulicher Aspekt sei auch, dass die Bundesnetzagentur die Netzregulierung verbessere. All den positiven Dingen stünden aber unattraktive Ausschu?ttungen und eine ambitionierte Bewertung gegenüber.

Zwischen Kurs und Quartal: So steht es um die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Untersuchung

Die EON SE-Aktie notierte im XETRA-Handel um 13:12 Uhr in Grün und gewann 0,5 Prozent auf 18,92 EUR. Im XETRA-Handel wechselten bis jetzt 762.961 EON SE-Aktien den Besitzer. Auf Jahressicht 2026 gewann der Anteilsschein 20,9 Prozent.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:11 / Zeitzone in Studie nicht angegeben

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 12.11.2026 / 11:19 / Zeitzone in Studie nicht angegeben



Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.