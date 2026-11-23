Aktieneinstufung

Diese Empfehlung gibt Deutsche Bank AG für die EON SE-Aktie aus.

Deutsche Bank Research hat das Kursziel für Eon von 20,50 auf 21,00 Euro angehoben und die Einstufung auf "Buy" belassen. Nach zwei Jahren deutlicher Outperformance des europäischen Versorgersektors erwarte er weitere positive Entwicklungen, schrieb James Brand in seinem am Montag vorliegenden Branchenkommentar. Ein starker Gewinnzyklus habe eingesetzt, und die Konsensschätzungen für die Gewinne einiger integrierter Energieversorger erschienen zu niedrig.

Analyse und Aktienbewertung: So präsentiert sich die EON SE-Aktie am Tag der Analyse

Die EON SE-Aktie gab im XETRA-Handel um 09:22 Uhr um 0,2 Prozent auf 18,57 EUR nach. Somit hat das Wertpapier noch einen Steigerungsspielraum von 13,09 Prozent gerechnet zur festgesetzten Kursmarke. Die Anzahl der bisher gehandelten EON SE-Aktien beläuft sich auf 83.265 Stück. Der Anteilsschein stieg seit Jahresbeginn 2026 um 18,7 Prozent. Die Gewinn- und Umsatzzahlen für Q4 2026 dürfte EON SE am 24.02.2027 vorlegen.

FRANKFURT (dpa-AFX Analyser) / Redaktion Finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: Datum in Studie nicht angegeben / Uhrzeit in Studie nicht angegeben / CET

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 23.11.2026 / 08:13 / CET



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