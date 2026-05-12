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EON SE-Analyse: Sector Perform-Bewertung von RBC Capital Markets für Aktie

13.05.26 13:07 Uhr
RBC Capital Markets überrascht mit Sector Perform: Was steckt hinter dem Urteil zur EON SE-Aktie? | finanzen.net

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler das EON SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
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Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen des Energieversorgers hätten die Markterwartungen leicht getoppt, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 12:50 Uhr 3,8 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 20,19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.091.787 EON SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 20,1 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird EON SE voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT
Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT

Hinweis: Informationen zur Offenlegungspflicht bei Interessenkonflikten im Sinne von § 85 Abs. 1 WpHG, Art. 20 VO (EU) 596/2014 für das genannte Analysten-Haus finden Sie unter http://web.dpa-afx.de/offenlegungspflicht/offenlegungs_pflicht.html.

Bildquellen: E.ON

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