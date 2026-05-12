Investment-Tipp

Hier sind die festgestellten Erkenntnisse, nachdem RBC Capital Markets-Analyst Alexander Wheeler das EON SE-Papier genauer unter die Lupe genommen hat.

Die kanadische Bank RBC hat die Einstufung für Eon mit einem Kursziel von 15 Euro auf "Sector Perform" belassen. Die Quartalszahlen des Energieversorgers hätten die Markterwartungen leicht getoppt, schrieb Alexander Wheeler am Mittwochmorgen.

Vom Kursziel zum Handelsvolumen: Die EON SE-Aktie am Tag der ausführlichen Analyse

Im XETRA-Handel gewannen die EON SE-Papiere um 12:50 Uhr 3,8 Prozent. Hiermit hat das Finanzpapier noch einen Abschwungsspielraum von 20,19 Prozent bezogen auf das festgelegte Kursziel. Zuletzt betrug der Umsatz im XETRA-Handel 2.091.787 EON SE-Aktien. Für das Papier ging es seit Anfang des Jahres 2026 um 20,1 Prozent nach oben. Die nächsten Quartalszahlen für Q1 2026 wird EON SE voraussichtlich am 13.05.2026 präsentieren.

NEW YORK (dpa-AFX Analyser) / Redaktion finanzen.net

Veröffentlichung der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT

Erstmalige Weitergabe der Original-Studie: 13.05.2026 / 01:56 / EDT



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