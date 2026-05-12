DAX23.955 -1,6%Est505.808 -1,5%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto10,40 +1,0%Nas26.088 -0,7%Bitcoin69.048 +0,7%Euro1,1734 -0,1%Öl106,3 -1,3%Gold4.706 -0,2%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
Rheinmetall 703000 Münchener Rückversicherungs-Gesellschaft 843002 NVIDIA 918422 Siemens Energy ENER6Y Plug Power A1JA81 SAP 716460 Bayer BAY001 Lufthansa 823212 Micron Technology 869020 Infineon 623100 Intel 855681 Deutsche Telekom 555750 Allianz 840400 RENK RENK73 AMD (Advanced Micro Devices) 863186
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Heute im Fokus
Asiens Börsen im Plus -- VW, Mercedes & Co.: Autoindustrie rechnet mit größerem Stellenabbau -- Allianz, Merck, Telekom, Siemens im Fokus
Top News
Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern Hoffnung auf Gegenbewegung: DAX könnte sich wieder der 24.000er-Marke nähern
Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher Börsenhandel am Mittwoch: 10 wichtige Fakten - Birkenstock öffnet Bücher
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden
Übersicht Wertpapierdepots Musterdepots Watchlists Meine News Newsletter Forum Trading Desk Apps Social Media Podcasts
Profil

Eon steigert Ergebnis leicht und bestätigt Prognose

13.05.26 07:15 Uhr
Werte in diesem Artikel
Aktien
E.ON SE
18,42 EUR 0,28 EUR 1,54%
Charts|News|Analysen
Aktie kaufen

DOW JONES--Eon hat im ersten Quartal unterstützt von Zuwächsen im Geschäftsbereich Energy Infrastructure Solutions etwa mehr verdient als im Vorjahr. Zum Wachstum trugen auch die Investitionen in die Stromnetze bei, wie der Versorger in Essen mitteilte. Alle drei Geschäftsfelder hätten sich im Rahmen der Erwartungen entwickelt, hieß es. Der Ausblick auf das laufende Jahr wurde bestätigt.

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich um 2 Prozent auf 3,25 (3,18) Milliarden Euro und übertraf damit die Markterwartung von 3,2 Milliarden Euro. Der bereinigte Konzernüberschuss lag bei 1,34 (1,26) Milliarden Euro, der bereinigte Gewinn je Aktie bei 51 nach 48 Cent im Vorjahr.

"Unsere Strategie greift, unsere Investitionen wirken und wir liefern operativ zuverlässig", sagte Finanzchefin Nadia Jakobi.

Für 2026 rechnet Eon weiter mit einem Rückgang des bereinigten EBITDA auf 9,4 bis 9,6 Milliarden Euro von 9,85 Milliarden Euro im Vorjahr. Überdies wird ein Gewinn pro Aktie von 1,03 bis 1,11 Euro angestrebt.

In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 8,5 Milliarden Euro geplant. Davon wurden im ersten Quartal 1,4 Milliarden Euro umgesetzt, 1,1 Milliarden davon flossen in das Geschäftsfeld Energy Networks.

Kontakt zum Autor: olaf.ridder@wsj.com

DJG/rio/brb

(END) Dow Jones Newswires

May 13, 2026 01:16 ET (05:16 GMT)

Nachrichten zu E.ON SE

DatumMeistgelesen

Analysen zu E.ON SE

DatumRatingAnalyst
11.05.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
11.05.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
DatumRatingAnalyst
29.04.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
29.04.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
01.04.2026EON SE OverweightJP Morgan Chase & Co.
24.03.2026EON SE BuyGoldman Sachs Group Inc.
26.02.2026EON SE BuyDeutsche Bank AG
DatumRatingAnalyst
11.05.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
11.05.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026EON SE Market-PerformBernstein Research
29.04.2026EON SE Equal WeightBarclays Capital
28.04.2026EON SE HoldJefferies & Company Inc.
DatumRatingAnalyst
26.02.2026EON SE VerkaufenDZ BANK
11.06.2024EON SE SellGoldman Sachs Group Inc.
11.12.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
09.01.2023EON SE UnderweightMorgan Stanley
20.09.2021EON SE UnderweightMorgan Stanley

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für E.ON SE nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
mehr Analysen