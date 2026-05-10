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Eon übernimmt britischen Energieanbieter OVO

11.05.26 11:07 Uhr
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DOW JONES--Eon will den britischen Energieanbieter OVO übernehmen und damit die Position in einem der größten Energiemärkte Europas stärken. Über die Höhe des Kaufpreises habe man Stillschweigen vereinbart, teilte Eon am Montagvormittag mit. Eon versorgt in Großbritannien derzeit rund 5,6 Millionen Kunden und mit OVO sollen weitere rund 4 Millionen Kunden hinzukommen.

"Großbritannien ist für Eon ein wichtiger Wachstumsmarkt, insbesondere für Flexibilitäts- und kundenorientierte Energielösungen", sagte Marc Spieker, Chief Operating Officer Commercial bei Eon. Im Mittelpunkt der geplanten Transaktion steht der weitere Ausbau eines kundenzentrierten und zunehmend digitalen Energiegeschäfts.

Die geplante Übernahme unterliegt der Genehmigung durch die britische Wettbewerbsbehörde Competition and Markets Authority. Ein Closing der Transaktion wird für die zweite Hälfte des Jahres 2026 erwartet. Bis zum Vorliegen der behördlichen Freigabe agieren Eon Next und OVO als rechtlich und operativ unabhängige Unternehmen.

Kontakt zum Autor: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/cbr/mgo

(END) Dow Jones Newswires

May 11, 2026 05:08 ET (09:08 GMT)

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