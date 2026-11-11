Eon verdient unterm Strich etwas mehr - Ausblick 2026 und 2030 bestätigt

11.11.26 07:00 Uhr

DOW JONES--Eon hat in den ersten neun Monaten operativ einen Gewinn auf Vorjahresniveau erzielt, konnte aber unter dem Strich den Gewinn leicht steigern.

Werbung

Während die Investitionen für Wachstum sorgten, begrenzten ihre planmäßige Umsetzung mit 5,2 Milliarden Euro in den ersten neun Monaten auch die Luft für den operativen Gewinn nach oben. Den Ausblick auf das laufende Jahr sowie die Mittelfristziele bis 2030 bestätigte der Essener Energiekonzern, der im DAX notiert ist.

Das bereinigte EBITDA verbesserte sich laut Mitteilung leicht auf rund 7,108 Milliarden Euro von 7,089 Milliarden. Der Vorjahreswert wurde leicht nach unten angepasst. Die Markterwartung lag im Vara-Research-Konsens bei 7,107 Milliarden Euro.

Der bereinigte Konzernüberschuss lag bei 2,201 (Vorjahr angepasst 2,117) Milliarden Euro, was leicht über den erwarteten 2,191 Milliarden Euro war. Der bereinigte Gewinn je Aktie betrug 0,84 Euro und war eine Punktlandung zu den Markterwartungen, im Vorjahr betrug er angepasste 0,81 Euro.

Werbung

"Dank unserer anhaltend starken finanziellen und operativen Entwicklung sind wir voll auf Kurs, unsere Jahresziele zu erreichen", sagte CFO Nadia Jakobi. "Gleichzeitig sehen wir in unseren Märkten einen weiterhin massiv steigenden Investitionsbedarf in Energieinfrastruktur."

Für 2026 plant der Verteilnetzbetreiber weiter mit einem bereinigten Konzerngewinn zwischen 2,7 Milliarden und 2,9 Milliarden Euro sowie einem bereinigten EBITDA zwischen 9,4 und 9,6 Milliarden Euro.

In diesem Jahr sind Investitionen in Höhe von rund 8,7 Milliarden Euro geplant. Ende Juni hatte Eon wegen witterungsbedingter Verzögerungen zu Jahresbeginn bei seinen Investitionen mit 3 Milliarden Euro noch hinter dem Plan zurückgelegen.

Werbung

Kontakt: unternehmen.de@dowjones.com

DJG/uxd

(END) Dow Jones Newswires

November 11, 2026 01:00 ET (06:00 GMT)