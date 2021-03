Eon will Manager zur Nachhaltigkeit verpflichten

BERLIN(Dow Jones)--Der Energieversorger Eon will die Leistung seiner Spitzenkräfte künftig noch stärker an Nachhaltigkeitsziele binden. Ziel sei, ESG-Anlagekriterien (Environment, Social, Governance) "mit konkreten Zielen für Treibhausgasreduzierung, Sicherheit und Vielfalt in unser langfristiges Anreizsystem für alle Managementebenen bei Eon" einzubetten, sagte der designierte Konzernchef Leo Birnbaum anlässlich der Vorstellung der Jahreszahlen. Details dazu sollen noch vor der Hauptversammlung am 19. Mai bekanntgegeben werden.

Auch will Eon am Green Deal der EU-Kommission verdienen. Der Konzern habe dazu rund 200 konkrete Projekte in seinen Märkten identifiziert, etwa in den Bereichen intelligenter und digitalisierter Netze, Breitband, Wasserstoff und dekarbonisierte Fernwärme, betonte Birnbaum. Mehr als 80 Prozent der Investitionen seien bereits konform mit der EU-Taxonomie.

Eon hat sich zum Ziel gesetzt, bis 2040 klimaneutral zu werden, und die Effizienz jährlich um 7 Prozent zu steigern. Die größte Herausforderung dabei seien die hohen Netzverluste, die etwa durch Wärmeverluste bei stärkerer Auslastung entstehen, betonte Birnbaum. Bis 2050 sollen auch die indirekten Emissionen etwa bei Zulieferern auf null sinken. In dem Prozess will sich der Konzern auch gemäß der Science-Based Target Initiative nach wissenschaftlichen Kriterien validieren lassen.

March 24, 2021