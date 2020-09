EP-Ausschuss fordert 60 Prozent weniger CO2-Ausstoß bis 2030

BERLIN (Dow Jones)--Der Umweltausschuss des Europaparlaments hat sich für eine drastische Verschärfung der EU-Klimaziele ausgesprochen. Demnach sollen die Treibhausgasemissionen bis 2030 um 60 Prozent gegenüber 1990 verringert werden. Bislang will die EU in den kommenden zehn Jahren 40 Prozent weniger CO2 ausstoßen.

Die Abgeordneten des Ausschusses hatten sich mehrheitlich für eine entsprechende Änderung eines Antrags der EP-Klimaberichterstatterin, der schwedischen Sozialdemokratin Jytte Guteland, ausgesprochen. Guteland selbst hatte zuvor sogar eine Verringerung um 65 Prozent bis 2030 gefordert.

Die EU-Kommission selbst hat auch größere Ambitionen für die nächsten zehn Jahre. Bei ihrem Amtsantritt hatte Kommissionspräsidentin Ursula von der Leyen einen Zielkorridor von 50 bis 55 Prozent CO2-Reduktion bis 2030 genannt. In der kommenden Woche wolle sie nun 55 Prozent verkünden, wie die Frankfurter Allgemeine Zeitung am Dienstag berichtet hatte. Zu dem Bericht nahm die Kommission auf Anfrage von Dow Jones News keine Stellung. Von der Leyen will am Mittwoch (16. September) um 9 Uhr vor dem Europäischen Parlament ihre Rede zur Lage der Union halten und dabei voraussichtlich auch auf den Green Deal eingehen.

Grüne im Deutschen Bundestag und Umweltschützer reagierten mit Begeisterung. "Der Umweltausschuss legt die Latte für europäischen Klimaschutz hoch an, ein riesiger Erfolg!", erklärte die klimapolitische Sprecherin der Grünen, Lisa Badum. Nun seien die Mitgliedstaaten und ganz besonders die Bundesregierung als EU-Ratspräsidentin am Zug. "In jedem Fall ist ein höheres europäisches Klimaziel nicht vereinbar mit dem Kohleausstieg 2038, mit dem wir uns in Europa isolieren", so Badum. Wenn die Bundesregierung ihr Versprechen aus Paris einhalten wolle, bedeute dies gar eine Reduktion der Emissionen um 65 Prozent bis 2030, so Badum.

Als "eine gute Nachricht für die Stärkung des Europäischen Green Deals und für die Zukunft des Pariser Klimaabkommens" bezeichneten die Umweltverbände BUND, WWF, Deutsche Umwelthilfe, Germanwatch und der Umweltdachverband Deutscher Naturschutzring (DNR) das Votum. Es sei auch begrüßenswert, dass der EP-Umweltausschuss fossile Subventionen bis 2025 gänzlich abschaffen und Klimaneutralität bis spätestens 2050 nicht nur für die EU, sondern auch für alle Mitgliedstaaten als Ziel setzen wolle.

Weitere wichtige Impulse seien die Einführung eines unabhängigen Europäischen Sachverständigenrats für Klima, schärfere Überprüfungsmechanismen für den Fortschritt der EU und der Mitgliedstaaten und ein gestärktes Klimamainstreaming, das sicherstellt, dass alle künftigen EU-Gesetze auf das Erreichen der Klimaziele ausgelegt sind, so die Verbände. "Das Europäische Parlament muss jetzt im Plenum dem Votum des Umweltausschusses folgen und sich für ein gestärktes EU-Klimaziel einsetzen."

Kontakt zur Autorin: petra.sorge@wsj.com

DJG/pso/sha

(END) Dow Jones Newswires

September 10, 2020 12:03 ET (16:03 GMT)