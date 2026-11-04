Epack Prefab Technologies Private präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel
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Epack Prefab Technologies Private hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.
Das EPS lag bei 2,94 INR. Im letzten Jahr hatte Epack Prefab Technologies Private einen Gewinn von 2,93 INR je Aktie eingefahren.
In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Epack Prefab Technologies Private einen Umsatz von 4,34 Milliarden INR eingefahren.
Redaktion Finanzen.net
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