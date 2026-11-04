Epack Prefab Technologies Private präsentierte das Zahlenwerk zum abgelaufenen Jahresviertel

04.11.26 06:35 Uhr

In Sachen Umsatz standen im vergangenen Quartal 5,01 Milliarden INR in den Büchern. Dies kommt einer Steigerung um 15,48 Prozent gegenüber dem Umsatz im Vorjahresviertel gleich. Damals hatte Epack Prefab Technologies Private einen Umsatz von 4,34 Milliarden INR eingefahren.

Das EPS lag bei 2,94 INR. Im letzten Jahr hatte Epack Prefab Technologies Private einen Gewinn von 2,93 INR je Aktie eingefahren.

Epack Prefab Technologies Private hat am 02.11.2026 die Bilanz zum am 30.09.2026 abgelaufenen Quartal präsentiert.

Ausgewählte Hebelprodukte auf Epack Prefab Technologies Private

Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf Epack Prefab Technologies Private

Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen

Long Short Hebel wählen: 5x 10x

Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet. Risikohinweis: Im Durchschnitt erleiden 7 von 10 Kleinanlegern Verluste beim Handel mit Turbo-Zertifikaten. Turbo-Zertifikate sind hoch risikoreiche Produkte und nicht für langfristige Anlagestrategien geeignet.

Wer­bung