Epic Energy: Was beim Unternehmen in den jüngsten Büchern steht
13.11.25 06:35 Uhr
Epic Energy hat am 11.11.2025 die Geschäftsergebnisse zum jüngsten Jahresviertel vorgestellt.
Das EPS wurde auf 0,33 INR beziffert. Im Vorjahresviertel hatte Epic Energy 0,470 INR je Aktie verdient.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 47,91 Prozent auf 10,3 Millionen INR aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 6,9 Millionen INR in den Büchern gestanden.
