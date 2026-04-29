Epic Gold informierte über die jüngsten Quartalsergebnisse
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Epic Gold hat am 28.04.2026 die Bücher zum am 31.12.2025 abgelaufenen Quartal geöffnet.
Dabei wurde ein Verlust je Aktie von 0,07 CAD ausgewiesen. Im Vorjahresquartal waren -0,020 CAD je Aktie erwirtschaftet worden.
Das EPS für das Gesamtjahr wurde auf einen Verlust von 0,070 CAD je Aktie beziffert. Im Vorjahr waren -0,030 CAD je Aktie erzielt worden.
Redaktion finanzen.net
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