Episurf Medical Registered A hat Bilanz für das abgelaufene Quartal gezogen
Episurf Medical Registered A hat in der Finanzkonferenz zum Quartalsende am 20.11.2026 die Bücher zum vergangenen Jahresviertel geöffnet, das am 30.09.2026 abgelaufen war.
In Sachen EPS wurde ein Verlust von 0,01 SEK je Aktie vermeldet. Im vergangenen Jahr hatte Episurf Medical Registered A ebenfalls 0,010 SEK je Aktie eingebüßt.
Das Unternehmen wies eine Umsatzsteigerung von 1528,12 Prozent auf 52,1 Millionen SEK aus. Im Vorjahresquartal hatte ein Umsatz von 3,2 Millionen SEK in den Büchern gestanden.
Redaktion Finanzen.net
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