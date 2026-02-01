DAX24.992 -1,1%Est506.114 -0,3%MSCI World4.343 -0,1%Top 10 Crypto8,1800 -5,2%Nas22.651 -1,0%Bitcoin54.782 -4,2%Euro1,1796 ±0,0%Öl71,38 -0,4%Gold5.215 +2,2%
Epstein-Skandal: Britischer Ex-Botschafter festgenommen

23.02.26 18:32 Uhr

LONDON (dpa-AFX) - Im Zusammenhang mit dem Epstein-Skandal ist der frühere britische US-Botschafter Peter Mandelson wegen des Verdachts auf Fehlverhaltens im Amt festgenommen worden. Das berichtete die britische Nachrichtenagentur PA unter Berufung auf Scotland Yard. Mandelson war wegen seiner engen Beziehung zum inzwischen verstorbenen US-Sexualstraftäter Jeffrey Epstein in den Fokus von Ermittlungen geraten./cmy/DP/jha