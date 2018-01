EQS-Ad hoc: Highlight Event and Entertainment AG

EQS Group-Ad-hoc: Highlight Event and Entertainment AG / Schlagwort(e): Sonstiges

Die Highlight Gruppe trauert um Martin Wagner



28.01.2018 / 20:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Führung und Mitarbeiter der Highlight-Gruppe trauern um Martin Wagner, der heute Morgen als Folge eines Tötungsdelikts an seinem Wohnort verstorben ist. Die genauen Umstände der Tat werden derzeit von der Polizei untersucht. Das Tatmotiv ist gemäss bisherigen Erkenntnissen der Untersuchungsbehörden im privaten Umfeld zu suchen. Aus Rücksichtnahme gegenüber der Familie werden keine weiteren Angaben gemacht. Die Medienvertreter werden gebeten, die Privatsphäre der Angehörigen zu respektieren. Martin Wagner war Verwaltungsrat der Highlight Event & Entertainment sowie Verwaltungsratspräsident der TEAM Marketing AG. "Verwaltungsrat, Management und alle Mitarbeitenden der gesamten Highlight-Gruppe sind zutiefst betroffen und sprechen den Angehörigen ihr tiefes Mitgefühl aus", sagt Bernhard Burgener, Verwaltungsratspräsident der Highlight Event & Entertainment und Highlight Communications AG. Martin Wagner hat den Weg der Highlight-Gruppe seit 1990 wesentlich mitgeprägt und hinterlässt eine grosse Lücke. Highlight Event and Entertainment AG

Investor Relations

Netzibodenstrasse 23b

CH-4133 Pratteln

Tel.: +41 41 226 05 97

Fax: +41 41 226 05 98 info@hlee.ch

http://www.hlee.ch

