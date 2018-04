EQS-Ad hoc: nebag ag

EQS Group-Ad-hoc: nebag ag / Schlagwort(e): Jahresergebnis/Jahresergebnis

MEDIENMITTEILUNG nebag ag schliesst das Geschäftsjahr 2017 mit einem Gewinn von CHF 11.64 Mio. (Vorjahr: CHF 10.32 Mio.) Der Verwaltungsrat setzt die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik im Umfang von CHF 0.80 (Vorjahr: CHF 0.70) je Aktie fort. Die Ausschüttung erfolgt im Rahmen einer Kapitalherabsetzung.

Erfreuliches Gesamtergebnis mit CHF 1.28 Gewinn pro Aktie Die nebag ag schliesst das Geschäftsjahr 2017 sehr erfreulich ab und weist ein Gesamtergebnis von CHF 11.64 Mio. aus. Das erfreuliche Börsenumfeld und ein stringentes Anlageverhalten haben wesentlich zu diesem guten Ergebnis beigetragen. Die Nettoperformance betrug im Berichtsjahr 12.77 %.



Der Schweizer Kapitalmarkt hat sich im Jahr 2017 massvoll entwickelt. Der Index für die grosskapitalisierten Werte legte um rund 13% und jener für die Small&Mid Caps um rund 19% zu. In diesem Umfeld konzentrierte sich die nebag ag auf die weitere Entwicklung der strategischen Beteiligungen und richtete dabei einerseits ihren Fokus auf die «best owner» Strategie und andererseits auf die Marktpositionierung der strategischen Beteiligungen. Die diesbezüglichen Arbeiten waren aufwändig, werden aber in den kommenden Monaten zu einigen Veränderungen führen, die auch die Reize unsere Beteiligungsportfolios in einem neuen Licht zeigen werden. Im Weiteren hat die nebag ag im 2017 die liquiden Mittel ein weiteres Mal, und dies trotz Negativzinsen, mit einer guten Rendite bewirtschaften können. In diesem insgesamt positiven Umfeld hat die nebag ag im Berichtsjahr ein sehr erfreuliches Gesamtergebnis von CHF 11.64 Mio. erzielt und liegt damit CHF 1.32 Mio. über dem Vorjahr. Zu diesem Ergebnis trugen vor allem die nicht realisierten Kursgewinne und das nach wie vor strikte Kostenmanagement bei. Attraktive Rendite für Aktionäre Das Gesamtergebnis des Geschäftsjahres 2017 erlaubt es, die aktionärsfreundliche Ausschüttungspolitik fortzusetzen. Der Verwaltungsrat beantragt der Generalversammlung vom 11. Mai 2018 eine Ausschüttung von CHF 0.80 pro Aktie (Vorjahr: CHF 0.70). Die Ausschüttung erfolgt erneut im Rahmen einer Kapitalherabsetzung. Wichtige Termine - Freitag, 11. Mai 2018: Ordentliche Generalversammlung der nebag ag, 10:00 Uhr, Zunft zur Zimmerleuten, Limmatquai 40, 8001 Zürich - Der detaillierte Geschäftsbericht kann ab 6. April 2018 auf www.nebag.ch heruntergeladen oder bei der Gesellschaft (info@nebag.ch) angefordert werden. Zürich, 6. April 2018 Bei Rückfragen wenden Sie sich bitte an:

nebag ag

Markus Eberle, Vizepräsident des Verwaltungsrates

c/o Baryon AG, General Guisan-Quai 36, CH-8002 Zürich

Tel.: +41 (0)79 346 41 31

Fax: +41 (0)43 243 07 91

E-Mail: info@nebag.ch

Internet: www.nebag.ch

