EQS-Adhoc: 11880 Solutions AG gibt vorläufige Q3-Ergebnisse bekannt und passt Jahresprognose an

EQS-Ad-hoc: 11880 Solutions AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung

11880 Solutions AG gibt vorläufige Q3-Ergebnisse bekannt und passt Jahresprognose an



03.11.2022 / 19:42 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Essen, 03. November 2022 Die 11880 Solutions AG, Essen, (WKN 511880), gibt das vorläufige Q3-Ergebnis bekannt und passt die Jahresprognose 2022 an. Insbesondere unerwartete Forderungsausfälle aufgrund von sich abzeichnenden Insolvenzen und eine gestiegene Kaufzurückhaltung bei Unternehmenskunden, höhere Fremdleistungskosten sowie eine verpflichtende Preisansage bei der Telefonauskunft führten dazu, dass die erwartete positive Geschäftsentwicklung im dritten Quartal 2022 schwächer ausfiel. Die ursprüngliche EBITDA-Prognose von 3,3 bis 4,3 Millionen Euro wird auf 1,5 bis 2,5 Millionen Euro angepasst. Die zu Jahresbeginn ausgegebene Umsatzprognose von 54,8 bis 60,6 Millionen Euro wird auf 54,0 bis 56,5 Millionen Euro eingegrenzt. Auch die ursprüngliche Cash-Prognose von 1,5 bis 2,4 Millionen Euro wird nach dem 3. Quartal 2022 auf 1,0 bis 1,8 Millionen Euro angepasst. Basierend auf den vorläufigen Ergebnissen erwirtschaftete das Unternehmen in den ersten neun Monaten des Geschäftsjahres 2022 einen Umsatz von 41,2 Millionen Euro und ein EBITDA von 1,7 Millionen Euro. Die 11880 Solutions AG wird ihr Geschäft mit einer effizienten Wachstumsstrategie, neuen Produkten und weiteren Kostensenkungen im Geschäftsjahr 2023 erfolgreich weiterentwickeln.

Anja Meyer

11880 Solutions AG

Tel.: 0201 / 8099-188

E-Mail: anja.meyer@11880.com

