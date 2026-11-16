EQS-Adhoc: 123fahrschule SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: 123fahrschule SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung
Werbung
Köln, 16. November 2026 – Der Vorstand der 123fahrschule SE (ISIN: DE000A2P4HL9, „Gesellschaft“) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats die Durchführung einer Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre zur Ausgabe von 711.660 neuen Aktien mit einem Ausgabebetrag von EUR 2,21 je Aktie aus dem Genehmigten Kapitals 2025 beschlossen.
Der Bruttomittelzufluss aus der Barkapitalerhöhung beläuft sich auf rund EUR 1,57 Mio. und dient der Deckung des kurzfristigen Liquiditätsbedarfs der Gesellschaft.
Die neuen Aktien der Gesellschaft werden im Rahmen einer Privatplatzierung bei zwei Zeichnern platziert, die beabsichtigen, diese Aktien vor dem Hintergrund der geplanten kapitalseitigen und operativen Verbindung zwischen der Gesellschaft und der mVISE AG im Rahmen einer Sachkapitalerhöhung in die mVISE AG einzubringen (siehe Ad hoc-Mitteilung der 123fahrschule SE sowie Ad hoc-Mitteilung der mVISE AG, jeweils vom 5. November 2026).
Mitteilende Person: Stefan Petter, Vorsitzender des Aufsichtsrats
Ende der Insiderinformation
16.11.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Werbung
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|123fahrschule SE
|Klopstockstr. 1
|50968 Köln
|Deutschland
|Telefon:
|0221-177357-0
|E-Mail:
|ir@123fahrschule.de
|Internet:
|www.123fahrschule.de
|ISIN:
|DE000A2P4HL9
|WKN:
|A2P4HL
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf
|LEI Code:
|894500K921GZTYDA4U88
|EQS News ID:
|2435476
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2435476 16.11.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf 123fahrschule
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf 123fahrschule
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen