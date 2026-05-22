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EQS-Adhoc: 2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

26.05.26 14:46 Uhr
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EQS-Ad-hoc: 2G Energy AG / Schlagwort(e): Bedeutende Verträge/Prognose / Gesamtjahr
2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

26.05.2026 / 14:46 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Ad hoc-Mitteilung

2G Energy AG erhält Großauftrag für Energieversorgung von Rechenzentrum in Nordamerika: Umsatzprognose 2026 am oberen Rand bestätigt, 2027 deutliches Umsatzwachstum um 20% erwartet

Heek, 26. Mai 2026 – Die nordamerikanische Tochtergesellschaft der 2G Energy AG (ISIN: DE000A0HL8N9) hat einen Großauftrag über die Ausstattung von Rechenzentren mit eigenständigen containerisierten Energieversorgungsanlagen erhalten. Der entsprechende Vertrag, dessen Umsetzung noch unter bestimmten weiteren Voraussetzungen stand, ist heute wirksam geworden und sieht vor, dass ab dem zweiten Halbjahr 2026 Energieversorgungsanlagen für Rechenzentren in Nordamerika über mehrere Jahre geliefert werden. Auf der Grundlage dieses Großauftrags, dessen Umsetzung aus heutiger Sicht zu erwarten ist, geht der Vorstand nunmehr davon aus, dass 2G Energy im Geschäftsjahr 2026 mit bis zu 490 Mio. Euro den oberen Rand der bisherigen Konzernumsatzprognose (440 - 490 Mio. Euro) erreichen wird. Dabei werden Maschinenlieferungen vorübergehend eine größere Rolle am Gesamtumsatz spielen, mit der Folge, dass die Konzern-EBIT-Marge 2026 nicht zwangsläufig am oberen Prognoserand (9,5 – 10,5%) erwartet werden kann. Vor dem Hintergrund der intensiven Aktivitäten im Zusammenhang mit den Marktchancen im Bereich Data-Center sowie insbesondere aufgrund der erhöhten Einmalkosten im Zusammenhang mit der ERP-Einführung, die darüber hinaus besonders deutlich das Service-Geschäft in Deutschland belastet hat, grenzt der Vorstand die Konzern-EBIT-Prognose für das Geschäftsjahr 2025 am unteren Ende ein (Konzern-EBIT-Marge 6,5 – 8,0%). Für das kommende Jahr erwartet der Vorstand auf Basis des Großauftrags Konzernumsätze von 570 bis 620 Mio. Euro und damit ein Konzernumsatzwachstum von rund 20%. Die Profitabilität, gemessen an der Konzern-EBIT-Marge, sollte sich auf über 11% verbessern.

 

IR-Kontakt
2G Energy AG
Friedrich Pehle, CFO
Benzstraße 3, 48619 Heek
Telefon: +49 (0) 2568 93 47-2795
Telefax: +49 (0) 2568 93 47-15
E-Mail: ir@2-g.de
Internet: www.2-g.de



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26.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: 2G Energy AG
Benzstr. 3
48619 Heek
Deutschland
Telefon: +49 (0)2568-9347-0
Fax: +49 (0)2568-9347-15
E-Mail: service@2-g.de
Internet: www.2-g.de
ISIN: DE000A0HL8N9
WKN: A0HL8N
Indizes: Scale 30
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Scale), Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2333654

 
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