EQS-Adhoc: ABO Energy GmbH & Co. KGaA erhöht Prognose

13.03.2025

Die ABO Energy GmbH & Co KGaA wird das Geschäftsjahr 2024 voraussichtlich mit einem Konzernjahresüberschuss von mehr als 25 Millionen Euro abschließen. Am 24. November 2024 hatte das Unternehmen per Ad-Hoc-Meldung mitgeteilt, dass nach aktuellem Planungsstand ein Jahresüberschuss in einer Spanne zwischen 20 und 25 Millionen Euro zu erwarten sei. Die zuvor aufgestellte Prognose umfasste eine Spanne von 25 bis 31 Millionen Euro und war zu korrigieren. Im Anschluss an ein Abstimmungsgespräch mit dem Wirtschaftsprüfer am Nachmittag hat der Bereichsleiter Controlling des Unternehmens der Geschäftsführung heute mitgeteilt, dass die zuletzt kommunizierte Spanne voraussichtlich überschritten wird. Bei den noch laufenden Prüfungshandlungen sind die meisten Themen mittlerweile abgehandelt. Es ist daher mit überwiegender Wahrscheinlichkeit davon auszugehen, dass der Jahresüberschuss oberhalb von 25 Millionen Euro liegen wird. Aktuell zeichnet sich ein Ergebnis von 25,6 Millionen Euro ab. Diese Zahl ist aber noch nicht final. Geplant ist, die Geschäftszahlen 2024 am 31. März zu veröffentlichen. Die durchschnittliche Erwartung der Analysten für den Konzernjahresüberschuss 2024 liegt aktuell bei 22,6 Millionen Euro.



