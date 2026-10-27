EQS-Adhoc: aconnic AG verlängert bestehende Fremdkapitalfinanzierung über 23 Mio. EUR
Werte in diesem Artikel
|
EQS-Ad-hoc: aconnic AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Sonstige/Bedeutende Verträge
Werbung
Die aconnic AG (ISIN: DE000A0LBKW6), München, verlängert eine bestehende Fremdkapitalfinanzierung im Volumen von 23 Mio. EUR. Die ursprünglich im Jahr 2023 abgeschlossene Finanzierungsvereinbarung war im August 2026 fällig und wurde während der Verhandlungsphase temporär verlängert.
Die aconnic AG und die Investoren haben eine verbindliche Vereinbarung für die Verlängerung bis August 2027 geschlossen.
Es wurde vereinbart, dass sowohl Nominalwert als auch Zinsen der Finanzierung endfällig sind. Die Vereinbarung beinhaltet die Option einer jederzeitigen teilweisen oder vollständigen und vorzeitigen Tilgung ohne Mehrkosten.
Werbung
Mit Oktober 2026 laufen bestehende Wandelanleihen im Gesamtvolumen von 4 Mio. EUR aus. Basierend auf einer bestehenden Absichtserklärung zur Verlängerung führt die aconnic AG mit den Investoren die finalen Verhandlungen für die Verlängerung.
Die bestehende Finanzierung zur Materialfinanzierung im Volumen von insgesamt 4 Mio. EUR steht dem Unternehmen vollständig zur Verfügung.
„Die Finanzierungsverlängerung ist ein wichtiger Schritt, damit sich das Unternehmen auf die Erfüllung der bestehenden Kundenaufträge fokussieren kann. Sowohl bei bestehenden als auch bei neuen Kunden existiert derzeit ein großes Geschäftspotenzial für aconnic, das derzeit wegen zu geringer Finanzierungskraft nicht wie gewünscht genutzt werden kann und zudem binden Finanzierungsprojekte beträchtliche Ressourcen.“, sagt Werner Neubauer, CEO der aconnic AG.
Werbung
Die aconnic AG ist ein internationaler Technologieanbieter und Netzwerkausrüster mit Sitz in München. Als einziger internationaler Systemanbieter für kritische Kommunikationsinfrastruktur mit europäischer Forschung, Entwicklung, Produktion und Lieferkette sowie Hauptsitz in Deutschland trägt die aconnic AG zur strategischen und technologischen Autonomie Europas bei. Die aconnic AG ermöglicht den Aufbau und Betrieb von leistungsstarken Gigabit-Netzwerken mit Schwerpunkt auf Netzwerksicherheit, einschließlich postquanten-sicherer Kommunikation, Energieeffizienz und Nachhaltigkeit, sowie Technologien und Produkten zur Abscheidung und Speicherung von CO2, um durch CO2-Abscheidung und Bioenergie Klimaneutralität zu erreichen. Systeme mit Hardware, Software und Dienstleistungen werden von Kunden wie der Deutschen Telekom, Orange, Telecom Italia, FiberCop, Swisscom, A1 Telekom Austria und América Móvil genutzt. Die aconnic AG ist seit 2006 an der deutschen Börse notiert.
Kontakt
aconnic AG
Ende der Insiderinformation
27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|aconnic AG
|Riesstrasse 16
|80992 München
|Deutschland
|Telefon:
|+49 89 3 8998 7770
|E-Mail:
|investor@aconnic.com
|Internet:
|www.aconnic.com
|ISIN:
|DE000A0LBKW6
|WKN:
|A0LBKW
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2423164
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2423164 27.10.2026 CET/CEST
Ausgewählte Hebelprodukte auf UET United Electronic Technology
Mit Knock-outs können spekulative Anleger überproportional an Kursbewegungen partizipieren. Wählen Sie einfach den gewünschten Hebel und wir zeigen Ihnen passende Open-End Produkte auf UET United Electronic Technology
Der Hebel muss zwischen 2 und 20 liegen