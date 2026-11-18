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AD-HOC: ANDRITZ AG beschließt ein neues Aktienrückkaufprogramm



18.11.2026 / 11:03 CET/CEST

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AD-HOC / ANDRITZ AG beschließt Aktienrückerwerbsprogramm



Rückerwerb von maximal 2.080.000 Aktien bzw. bis zu 2% des Grundkapitals der ANDRITZ AG geplant



Wien, 18. November 2026



Der Vorstand der ANDRITZ AG hat heute auf Grundlage der Ermächtigung, die in der 119. ordentlichen Hauptversammlung vom 26. März 2026 gemäß § 65 Abs. 1 Z 8 Aktiengesetz erteilt wurde und am 26. März 2026 über ein elektronisch betriebenes Informationsverbreitungssystem veröffentlicht wurde, beschlossen, eigene Inhaberstammaktien der ANDRITZ AG zum Marktpreis über die Börse zu erwerben.



Das Rückerwerbsprogramm soll am 1. Dezember 2026 (einschließlich) beginnen und voraussichtlich bis zum 30. Juni 2027 (einschließlich) dauern. Das Rückerwerbsprogramm soll von 15. März 2027 bis einschließlich 25. März 2027 ausgesetzt werden. Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf EUR 1 je Aktie nicht unterschreiten; der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf EUR 91,333 je Aktie nicht überschreiten.



Die Bedingungen des Aktienrückerwerbsprogramms sind wie folgt:

Tag des Ermächtigungsbeschlusses der Hauptversammlung nach § 65 Abs. 1 Z 8 AktG ist der 26. März 2026.

Die Veröffentlichung des Hauptversammlungsbeschlusses erfolgte auf der Homepage der Gesellschaft am 26. März 2026.

Beginn des Rückerwerbprogramms: 1. Dezember 2026; voraussichtliche Dauer bis 30. Juni 2027. Aussetzung des Rückerwerbprogramms von 15. März 2027 bis 25. März 2027 (einschließlich).

Das Rückerwerbsprogramm bezieht sich auf die auf Inhaber lautende Stückaktien der ANDRITZ AG (ISIN AT0000730007).

Beabsichtigt ist der Rückerwerb von insgesamt bis zu 2.080.000 Aktien, somit bis zu 2% des Grundkapitals der ANDRITZ AG über die Börse.

Maximaler Betrag, den die ANDRITZ AG für das Rückerwerbsprogramm aufwendet: EUR 189.972.640,00 zuzüglich Spesen.

Der geringste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf EUR 1 je Aktie nicht unterschreiten; der höchste beim Rückerwerb zu leistende Gegenwert darf EUR 91,333 je Aktie nicht überschreiten.

Der Rückerwerb erfolgt über die Börse. Zweck des Rückerwerbs sind die Zwecke gemäß dem Ermächtigungsbeschluss der Hauptversammlung vom 26. März 2026.

Allfällige Auswirkungen auf die Börsezulassung: Keine.

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Ein Kreditinstitut oder Broker wird mit der Durchführung des Aktienrückerwerbs über die Börse beauftragt. Das Kreditinstitut oder der Broker hat seine Entscheidung über den Zeitpunkt des Erwerbs von Aktien der ANDRITZ AG über die Börse unabhängig von der ANDRITZ AG zu treffen und die in Artikel 3 der Delegierten Verordnung (EU) 2016/1052 der Kommission vom 8. März 2016 festgelegten Handelsrichtlinien zu befolgen.



Hinweis gemäß § 4 Abs. 1 und 5 Abs. 4 Veröffentlichungsverordnung 2018: (i) Die gemäß § 7 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichenden Details zu den durchgeführten Transaktionen im Rahmen dieses Rückerwerbprogramms sowie (ii) allfällige gemäß § 6 Veröffentlichungsverordnung 2018 zu veröffentlichende Änderungen des Rückerwerbprogramms werden auf der Internetseite der ANDRITZ AG (https://www.andritz.com/group-de/investor-relations/aktie/aktienverkauf-aktienrrueckkauf) veröffentlicht.



Diese Veröffentlichung ist insbesondere kein öffentliches Angebot zum Erwerb von ANDRITZ AG Aktien und begründet keine Verpflichtung der ANDRITZ AG oder einer ihrer Tochtergesellschaften, Angebote zum Rückerwerb von ANDRITZ AG Aktien anzunehmen.