DAX 26.625 +1,1%ESt50 6.385 +0,9%MSCI World 4.836 -0,2%Top 10 Crypto 9,79 +1,6%Nas 25.517 +1,8%Bitcoin 66.725 +1,1%Euro 1,1097 -0,6%Öl 93,9 +2,7%Gold 4.005 -0,7%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien ab 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit Finanzen invest. Hier informieren
Suche...

EQS-Adhoc: Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG

Werte in diesem Artikel
Aktien
Wienerberger AG
17.52 EUR -0.47 EUR -2.61 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Key word(s): Personnel
Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG

11-Nov-2026 / 16:45 CET/CEST
Disclosure of an inside information acc. to Article 17 MAR of the Regulation (EU) No 596/2014, transmitted by EQS News - a service of EQS Group.
The issuer is solely responsible for the content of this announcement.

Werbung

Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG

Vienna, November 11, 2026 – Wienerberger AG announces that the Supervisory Board has appointed Gerhard Hanke as CEO with effect from November 11, 2026. The appointment concludes a structured succession process in which a broad range of internal and external candidates were evaluated. The process was initiated by the Supervisory Board in August 2026, when former CEO Heimo Scheuch terminated his contract early for personal health reasons. Since then, Gerhard Hanke has served as Interim CEO.

Gerhard Hanke brings more than 25 years of experience at wienerberger across finance and operations, having served as CFO from 2021 to 2025, as COO Central & East since March 2025, and most recently as Interim CEO since August 2026.  His previous responsibilities for the region Central & East will be distributed across the broader leadership team of wienerberger. The responsibilities of Dagmar Steinert (CFO) and Harald Schwarzmayr (COO West) on the Managing Board remain unchanged.

For further information, please contact:
Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG
t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com

Claus Ehrenbeck, SVP Investor Relations Wienerberger AG
t +43 1 60192 10221 | claus.ehrenbeck@wienerberger.com

wienerberger
wienerberger is a leading international provider of innovative, durable solutions for the entire building envelope, in the fields of new build and renovation, as well as infrastructure in water and energy management. With more than 20,000 employees worldwide, wienerberger's solutions contribute to energy-efficient, climate-resilient, and affordable living. wienerberger is the world’s largest producer of bricks and the market leader in clay roof tiles in Europe as well as concrete pavers in Eastern Europe. In pipe systems (ceramic and plastic pipes), the company is one of the leading suppliers in Europe and a leading supplier of facade products in North America. With its more than 200 production sites, wienerberger generated revenues of €4.6 billion and an operating EBITDA of approx. €754 million in 2025.



End of Inside Information

11-Nov-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group

View original content: EQS News

Werbung

Language: English
Company: Wienerberger AG
Wienerbergerplatz 1
1100 Wien
Austria
Phone: +43 1 60 192-0
Fax: +43 1 60 192-10159
E-mail: investor@wienerberger.com
Internet: www.wienerberger.com
ISIN: AT0000831706
Listed: Vienna Stock Exchange (Official Market)
LEI Code: 529900VXIFBHO0SW2I31
EQS News ID: 2433030

 
End of Announcement EQS News Service

2433030  11-Nov-2026 CET/CEST

Aktuelle Wienerberger Aktie News

Werbung

Wienerberger Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Wienerberger nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
22.11.12 Wienerberger neutral UBS AG
12.10.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
12.09.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA
23.08.12 Wienerberger neutral Citigroup Corp.
23.08.12 Wienerberger neutral Exane-BNP Paribas SA

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden unter der Marke Finanzen invest bereitgestellt, Finanzen invest ist eine Marke der finanzen.net zero GmbH. Für Finanzinstrumente erfolgt dies durch die finanzen.net zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG); bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.