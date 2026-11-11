EQS-Adhoc: Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG
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EQS-Ad-hoc: Wienerberger AG / Key word(s): Personnel
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Ad-hoc: Gerhard Hanke appointed CEO of Wienerberger AG
Vienna, November 11, 2026 – Wienerberger AG announces that the Supervisory Board has appointed Gerhard Hanke as CEO with effect from November 11, 2026. The appointment concludes a structured succession process in which a broad range of internal and external candidates were evaluated. The process was initiated by the Supervisory Board in August 2026, when former CEO Heimo Scheuch terminated his contract early for personal health reasons. Since then, Gerhard Hanke has served as Interim CEO.
Gerhard Hanke brings more than 25 years of experience at wienerberger across finance and operations, having served as CFO from 2021 to 2025, as COO Central & East since March 2025, and most recently as Interim CEO since August 2026. His previous responsibilities for the region Central & East will be distributed across the broader leadership team of wienerberger. The responsibilities of Dagmar Steinert (CFO) and Harald Schwarzmayr (COO West) on the Managing Board remain unchanged.
End of Inside Information
11-Nov-2026 CET/CEST News transmitted by EQS Group
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|+43 1 60 192-0
|Fax:
|+43 1 60 192-10159
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|EQS News ID:
|2433030
|End of Announcement
|EQS News Service
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2433030 11-Nov-2026 CET/CEST
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