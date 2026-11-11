EQS-Adhoc: Ad-hoc: Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt

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Ad-hoc: Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt



11.11.2026 / 16:45 CET/CEST

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Ad-hoc: Gerhard Hanke zum CEO der Wienerberger AG ernannt

Wien, 11. November 2026 – Wienerberger AG gibt bekannt, dass der Aufsichtsrat Gerhard Hanke mit Wirkung zum 11. November zum CEO bestellt hat. Mit der Ernennung schließt der Aufsichtsrat einen strukturierten Nachfolgeprozess ab, in dem eine breite Auswahl an internen und externen Kandidaten geprüft wurden. Der Aufsichtsrat hatte den Prozess im August 2026 eingeleitet, nachdem der frühere CEO Heimo Scheuch seinen Vertrag aus gesundheitlichen Gründen vorzeitig beendet hatte. Seitdem war Gerhard Hanke als interimistischer CEO tätig.

Gerhard Hanke verfügt über mehr als 25 Jahre Erfahrung bei wienerberger in den Bereichen Finanzen und Operations. Er war von 2021 bis 2025 als CFO, seit März 2025 als COO Central & East und zuletzt seit August 2026 als interimistischer CEO tätig. Seine bisherigen Verantwortlichkeiten für die Region Zentral & Ost werden auf das erweiterte Führungsteam von wienerberger verteilt. Die Zuständigkeiten von Dagmar Steinert (CFO) und Harald Schwarzmayr (COO West) im Vorstand bleiben unverändert.

Rückfragehinweis

Claudia Hajdinyak, Head of Corporate Communications Wienerberger AG

t +43 664 828 31 83 | claudia.hajdinyak@wienerberger.com



Claus Ehrenbeck, SVP Investor Relations Wienerberger AG

t +43 1 60192 10221 | claus.ehrenbeck@wienerberger.com



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wienerberger ist führender Anbieter von innovativen, langlebigen Lösungen für die gesamte Gebäudehülle in den Bereichen Neubau und Renovierung sowie für Infrastruktur im Wasser- und Energiemanagement. Mit mehr als 20.000 Mitarbeitern weltweit leistet wienerberger mit seinen Lösungen einen nachhaltigen Beitrag zu energieeffizientem, klimaresilientem und leistbarem Wohnen. wienerberger ist der größte Ziegelproduzent weltweit und Marktführer bei Tondachziegeln in Europa sowie bei Betonflächenbefestigungen in Osteuropa. Bei Rohrsystemen (Steinzeug- und Kunststoffrohre) gehört das Unternehmen zu den führenden Anbietern in Europa und bei Fassadenprodukten zu den führenden Anbietern in Nordamerika. Mit gruppenweit mehr als 200 Produktionsstandorten erwirtschaftete wienerberger im Jahr 2025 einen Umsatz von 4,6 Mrd. € und ein operatives EBITDA von 754 Mio. €.