EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V. erhöht Anteil an der solute Holding GmbH & Co. KG auf 44,37%

Nürnberg, Amsterdam, 24. Februar 2025 Die ad pepper media International N.V. (ISIN: NL0000238145), Nürnberg, Amsterdam, („ad pepper") und sechs Gesellschafter der solute Holding GmbH & Co. KG („solute") haben heute einen Kaufvertrag über 18,73% der Anteile an der solute unterzeichnet („Transaktion"). Der Kaufpreis beträgt ca. EUR 4,5 Mio. Als Gegenleistung werden 2.305.195 neue Aktien der ad pepper ohne Bezugsrechte der derzeitigen Aktionäre gegen Sacheinlage ausgegeben. Bei den verkaufenden Gesellschaftern handelt es sich um die (i) Schlütersche Marketing Holding GmbH, (ii) G. Braun Telefonbuchverlage GmbH & Co. KG, (iii) Vorländer GmbH & Co. KG, (iv) Greven Medien GmbH & Co. KG, (v) Kunze Medien AG sowie die (vi) Ostthüringer Regionaler Telefonbuch-Verlag GmbH. Die Transaktion steht noch unter dem Vorbehalt üblicher Closing-Bedingungen sowie der Zustimmung der Gremien der solute. Zusammen mit dem bereits im Oktober 2023 erworbenen Anteil von 25,64% hält ad pepper nach Umsetzung der Transaktion 44,37% an der Zielgesellschaft. Darüber hinaus werden – wie bereits mit ad hoc-Mitteilung vom 02.10.2023 bzw. 06.02.2024 bekannt gegeben – die ergebnisoffenen Gespräche mit weiteren Gesellschaftern der solute fortgeführt, u. a. mit der Deutsche Tele Medien GmbH mit dem Ziel des Erwerbs einer Mehrheitsbeteiligung und Vollkonsolidierung der solute in den Konzernabschluss der ad pepper. solute gehört als Betreiber der Portale billiger.de und shopping.de zu den führenden Marktteilnehmern von Preisvergleichsseiten im deutschsprachigen Markt. Das Unternehmen hat im abgelaufenen Geschäftsjahr einen Umsatz von rund EUR 44,7 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 3,9 Mio. erwirtschaftet. ad pepper erzielte in 2024 einen Umsatz in Höhe von ca. EUR 21,5 Mio. bei einem EBITDA von ca. EUR 2,0 Mio. Die Transaktion ist als sogenannte Related-Party-Transaktion gemäß niederländischem Gesellschaftsrecht einzuordnen. Für nähere Informationen: Dr. Jens Körner (CEO) ad pepper media International N.V. +49 (0) 911 929057-0 ir@adpepper.com



