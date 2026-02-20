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EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V.: Stärkstes erstes Quartal in über 25 Jahren Firmengeschichte, EBITDA in Höhe von EUR 6,5 bis 7,5 Mio. für 2026 erwartet

22.04.26 13:05 Uhr
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EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Quartal/Prognose / Gesamtjahr
ad pepper media International N.V.: Stärkstes erstes Quartal in über 25 Jahren Firmengeschichte, EBITDA in Höhe von EUR 6,5 bis 7,5 Mio. für 2026 erwartet

22.04.2026 / 13:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Nürnberg, Amsterdam, 22 April 2026

 

ad pepper media International N.V., einer der führenden Performance-Marketing-Anbieter Europas, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das erste Quartal 2026 bekannt und berichtet einen verdreifachten Umsatz in Höhe von TEUR 18.727 (Q1 2025: TEUR 5.284). Die beiden Segmente haben sich dabei wie folgt entwickelt:

 

Das seit dem 1. Mai 2025 konsolidierte Segment solute hat im ersten Quartal einen Umsatz von TEUR 14.770 bei einem EBITDA von TEUR 1.454 erzielt. Das Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal beträgt dabei rund 6 Prozent, während das EBITDA im gleichen Zeitraum um rund 70 Prozent gesteigert werden konnte (jeweils pro forma). solute ist somit weiterhin der wesentliche Umsatz- und Ergebnistreiber der Gruppe.

 

Auch das Segment Webgains, welches sich erstmalig unter Einbeziehung der ehemaligen „ad pepper“ Aktivitäten präsentiert, zeigt ein sehr erfreuliches Wachstum von 12 Prozent gegenüber dem entsprechenden Vorjahresquartal auf insgesamt TEUR 3.957 (Q1 2025: TEUR 3.534). Das EBITDA dieses Segments konnte um etwa 60 Prozent auf TEUR 739 gesteigert werden (Q1 2025: TEUR 461).

 

Aus Gruppensicht ergibt sich unter Berücksichtigung des Segments admin ein starkes EBITDA des ersten Quartals von TEUR 1.531 (Q1 2025: TEUR 84). Damit verzeichnet die ad pepper Gruppe das beste erste Quartal seit ihrem Bestehen. Angesichts des starken Jahresauftakts geht die ad pepper Gruppe daher von einem Gesamtjahres-EBITDA in einer Bandbreite zwischen EUR 6,5 Mio. und EUR 7,5 Mio. aus.

 

Die Liquiditätsreserve erreichte mit TEUR 27.606 (Q1 2025: TEUR 20.055) erneut ein hohes Niveau, Fremdverbindlichkeiten bestehen nicht.

 

ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 22. Mai 2026 den Bericht für das erste Quartal veröffentlichen.

 

 

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

  Q1
2026		 Q1
2025
Brutto-Sales 32.091 21.465
% Wachstum 49,5  
Umsatz 18.727 5.284
% Wachstum >100,0  
davon solute 14.770 N/A
% Wachstum - N/A
davon Webgains 3.957 3.534
% Wachstum 12,0  
EBITDA 1.531 84
davon solute 1.454 N/A
davon Webgains 739 461
davon admin -662 -545
Liquide Mittel 27.606 20.055

 

 

 

 

Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

+49 (0) 911 929057-0

ir@adpepper.com

 



Ende der Insiderinformation

22.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
E-Mail: ir@adpepper.com
Internet: www.adpeppergroup.com
ISIN: NL0000238145
WKN: 940883
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2313042

 
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2313042  22.04.2026 CET/CEST

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