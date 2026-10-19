EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V.: Wachstum bei solute und im Affiliate-Business, Rekord Q3-EBITDA

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ad pepper media International N.V.: Wachstum bei solute und im Affiliate-Business, Rekord Q3-EBITDA



19.10.2026 / 08:04 CET/CEST

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Nürnberg, Amsterdam, 19. Oktober 2026

ad pepper media International N.V., einer der führenden Anbieter für plattformgetriebene Geschäftsmodelle im Bereich Digital Marketing, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das dritte Quartal 2026 bekannt. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von TEUR 18.016 (Q3 2025: TEUR 15.409), was einem Anstieg von 17 Prozent entspricht. Bereinigt um die per 1. Oktober 2025 akquirierte Checkout Charlie beträgt das organische Umsatzwachstum des dritten Quartals rund 8 Prozent.

Die beiden operativen Segmente entwickelten sich dabei wie folgt:

Das Segment solute erzielte im dritten Quartal 2026 einen Umsatz von TEUR 14.388 (Q3 2025: TEUR 11.582) und ein EBITDA von TEUR 1.484 (Q3 2025: TEUR 971). Das organische Umsatzwachstum, d.h. bereinigt um Checkout Charlie, betrug gegenüber dem Vorjahresquartal starke 13 Prozent, während das EBITDA im gleichen Zeitraum (organisch) um rund 24 Prozent gesteigert werden konnte.

Das Segment Webgains berichtet einen leichten Umsatzrückgang von 5 Prozent auf TEUR 3.628 (Q3 2025: TEUR 3.828), was auf eine rückläufige Entwicklung der kürzlich in das Segment integrierten ad pepper-Aktivitäten zurückzuführen ist. Ohne diesen Effekt zeigt das Webgains-Affiliate-Geschäft ein erfreuliches Umsatzwachstum von 6 Prozent. Das EBITDA des Segments Webgains betrug im dritten Quartal 2026 TEUR 452 (Q3 2025: TEUR 865), was wiederum auf den Umsatzrückgang der ad pepper-Aktivitäten zurückzuführen ist.

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Auf Gruppenebene ergab sich unter Berücksichtigung des Segments admin ein EBITDA des dritten Quartals von TEUR 1.350 (Q3 2025: TEUR 1.177); damit stellt die Gruppe erneut ein neues Rekordniveau für ein drittes Quartal auf.

Im gesamten Neunmonatszeitraum erreichte die Gruppe einen Umsatz von TEUR 53.841 (Q1–Q3 2025: TEUR 30.032), was einem Plus von rund 80 Prozent entspricht (organisch: rund 8 Prozent). Neben dem Umsatzwachstum konnte die Profitabilität mit einem EBITDA der ersten neun Monate von TEUR 4.462 fast verdreifacht werden (Q1–Q3 2025: TEUR 1.666); das organische Wachstum beträgt rund 41 Prozent.

Die bisherige Geschäftsentwicklung liegt über der Planung. Der Vorstand bestätigt die Prognose eines Gesamtjahres-EBITDA in einer Bandbreite von EUR 6,5 Mio. bis EUR 7,5 Mio. und sieht das Unternehmen derzeit in der oberen Hälfte dieser Bandbreite.

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Die Liquiditätsreserve erreichte mit TEUR 28.153 erneut ein hohes Niveau, Fremdverbindlichkeiten bestehen nicht.

ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 20. November 2026 den Bericht für das dritte Quartal veröffentlichen.

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

Q3

2026 Q3

2025 Q1–Q3

2026 Q1–Q3

2025 Umsatz 18.016 15.409 53.841 30.032 % Wachstum 17,0 79,3 davon solute 14.388 11.582 42.517 19.231 % Wachstum 24,2 >100,0 davon Webgains 3.628 3.828 11.323 10.801 % Wachstum -5,0 4,8 EBITDA 1.350 1.177 4.462 1.666 davon solute 1.484 971 4.672 1.913 davon Webgains 452 865 1.583 1.661 davon admin -586 -659 -1.794 -1.909 Liquide Mittel 28.153 27.261

Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

ir@adpepper.com