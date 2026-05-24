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EQS-Adhoc: ad pepper media International N.V.: Zweites Quartal erneut auf Rekordniveau

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EQS-Ad-hoc: ad pepper media International N.V. / Schlagwort(e): Geschäftszahlen / Halbjahr
ad pepper media International N.V.: Zweites Quartal erneut auf Rekordniveau

21.07.2026 / 09:24 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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Nürnberg, Amsterdam, 21. Juli 2026

 

ad pepper media International N.V., einer der führenden Anbieter für Plattform-getriebene Geschäftsmodelle im Bereich Digital Marketing, gibt heute die vorläufigen Ergebnisse für das zweite Quartal 2026 bekannt. Die Gruppe erzielte einen Umsatz von TEUR 17.097 (Q2 2025: TEUR 11.089), was einem Anstieg von 54 Prozent entspricht.

Beide operativen Segmente zeigten auch im zweiten Quartal eine starke Entwicklung sowohl im Umsatz als auch hinsichtlich Profitabilität:

Das seit dem 1. Mai 2025 konsolidierte Segment solute erzielte im zweiten Quartal 2026 einen Umsatz von TEUR 13.359 (Q2 2025: TEUR 7.649) und ein EBITDA von TEUR 1.734. (Q2 2025: TEUR 942). Das organische Umsatzwachstum gegenüber dem Vorjahresquartal betrug rund 4 Prozent, während das EBITDA im gleichen Zeitraum um rund 6 Prozent gesteigert werden konnte (jeweils pro forma).

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Auch das Segment Webgains verzeichnete mit einem Plus von 9 Prozent auf TEUR 3.738 (Q2 2025: TEUR 3.440) ein sehr erfreuliches Wachstum gegenüber dem Vorjahresquartal. Das EBITDA von Webgains verbesserte sich um rund 17 Prozent auf TEUR 392 (Q2 2025: TEUR 336).

Auf Gruppenebene ergab sich unter Berücksichtigung des Segments admin ein EBITDA des zweiten Quartals von TEUR 1.580 (Q2 2025: TEUR 573). Dies entspricht einer knappen Verdreifachung der Profitabilität gegenüber dem Vorjahresquartal und dem besten zweiten Quartal der Unternehmensgeschichte.

Im gesamten Sechsmonatszeitraum erreichte die Gruppe einen Umsatz von TEUR 35.824 und verdoppelte damit den Wert des Vorjahres (H1 2025: TEUR 14.623). Neben dem Umsatzwachstum konnte die Profitabilität mit einem EBITDA des ersten Halbjahres von TEUR 3.112 ebenfalls signifikant verbessert werden (H1 2025: TEUR 489).

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Die Liquiditätsreserve erreichte mit TEUR 28.868 erneut ein hohes Niveau, Fremdverbindlichkeiten bestehen nicht.

 

ad pepper media International N.V. wird voraussichtlich am 21. August 2026 den Bericht für das zweite Quartal veröffentlichen.

 

 

Kennzahlen (ungeprüft) in TEUR:

 

  Q2
2026		 Q2
2025		 H1
2026		 H1
2025
Umsatz 17.097 11.089 35.824 14.623
% Wachstum 54,2   >100,0  
davon solute 13.359 7.649 28.129 7.650
% Wachstum 74,6   >100,0  
davon Webgains 3.738 3.440 7.695 6.973
% Wachstum 8,7   10,4  
EBITDA 1.580 573 3.112 489
davon solute 1.734 942 3.188 942
davon Webgains 392 336 1.131 797
davon admin -546 -705 -1.207 -1.250
Liquide Mittel - - 28.868 31.020

 

 

Für nähere Informationen:

Dr. Jens Körner (CEO)

ad pepper media International N.V.

ir@adpepper.com

 



Ende der Insiderinformation

21.07.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: ad pepper media International N.V.
Frankenstrasse 146
90461 Nürnberg
Deutschland
E-Mail: ir@adpepper.com
Internet: www.adpeppergroup.com
ISIN: NL0000238145
WKN: 940883
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 52990050T51W55KK4X45
EQS News ID: 2368946

 
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2368946  21.07.2026 CET/CEST

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