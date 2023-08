EQS-Adhoc: Adtran Networks SE: Adtran Networks SE passt die für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichte Jahresprognose an

EQS-Ad-hoc: Adtran Networks SE / Schlagwort(e): Gewinnwarnung

Adtran Networks SE: Adtran Networks SE passt die für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichte Jahresprognose an



07.08.2023 / 00:45 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Ad-hoc-Mitteilung nach Artikel 17 der Marktmissbrauchs-verordnung (EU) Nr. 596/2014 Adtran Networks SE: Adtran Networks SE passt die für das Geschäftsjahr 2023 veröffentlichte Jahresprognose an München, Deutschland. 7. August 2023. Der Vorstand der Adtran Networks SE hat heute eine Neueinschätzung der Umsatz- und Ergebniserwartungen für das Geschäftsjahr 2023 vorgenommen und dabei seine Erwartungen angepasst. Der Umsatz im zweiten Quartal 2023 lag mit EUR 170,2 Millionen um 2,3% über dem Vorjahresquartal (Q2 2022: EUR 166,3 Millionen). Das Proforma Betriebsergebnis stieg gegenüber dem Vorjahresquartal auf EUR 12,1 Millionen (Q2 2022: EUR 6,4 Millionen). Damit lag das Proforma Betriebsergebnis in Relation zum Umsatz in Q2 2023 bei 7,1% (Q2 2022: 3,9%). In der für das Geschäftsjahr 2023 publizierten Jahresprognose hatte der Vorstand bisher im Jahresvergleich steigende Umsatzerlöse im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich und eine weitere Steigerung des Proforma EBIT gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 erwartet. Auch wenn sich die Ergebnisse im zweiten Quartal im Rahmen der prognostizierten Erwartungen halten, geht der Vorstand auf Basis der heutigen Überprüfung davon aus, dass die Jahresprognose nicht mehr aufrecht erhalten werden kann. Da sich die Lieferzeiten für Komponenten erheblich verkürzt haben, konzentrieren sich viele Kunden derzeit auf die Optimierung ihrer Lagerbestände, was sich auf die Auftragseingänge auswirkt. Darüber hinaus belasten die hohe Inflation und steigende Zinssätze das Investitionsverhalten der Kunden. Daher hat der Vorstand aus heutiger Sicht entschieden, die Jahresprognose anzupassen. Er erwartet nunnmehr für das Geschäftsjahr 2023, dass sich die Umsatzerlöse gegenüber dem Geschäftsjahr 2022 im hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbereich reduzieren (2022: EUR 712,1 Millionen) sowie ein Proforma Betriebsergebnis in Relation zum Umsatz im niedrigen einstelligen Prozentbereich. Die vollständigen Geschäftsergebnisse für Q2 2023 werden wie geplant am 8. August 2023 veröffentlicht. Eine Definition des Proforma Betriebsergebnis ist im Glossar der auf der Website der Gesellschaft (www.adva.com) veröffentlichten Finanzberichte enthalten. Disclaimer Soweit in diesem Dokument in die Zukunft gerichtete Aussagen enthalten sind, stellen diese keine Tatsachen dar und sind durch die Worte "werden", "erwarten", "glauben", "schätzen", "beabsichtigen", "anstreben", "davon ausgehen" und ähnliche Wendungen gekennzeichnet. Diese Aussagen bringen Absichten, Ansichten oder gegenwärtige Erwartungen und Annahmen der Adtran und der mit ihr gemeinsam handelnden Personen zum Ausdruck. Die in die Zukunft gerichteten Aussagen beruhen auf gegenwärtigen Planungen, Schätzungen und Prognosen, die die Adtran und die mit ihr gemeinsam handelnden Personen nach bestem Wissen vorgenommen haben, treffen aber keine Aussage über ihre zukünftige Richtigkeit. Zukunftsgerichtete Aussagen unterliegen Risiken und Ungewissheiten, die meist nur schwer vorherzusagen sind und gewöhnlich nicht im Einflussbereich der Adtran oder der mit ihr gemeinsam handelnden Personen liegen. Es sollte berücksichtigt werden, dass die tatsächlichen Ergebnisse oder Folgen erheblich von den in den zukunftsgerichteten Aussagen angegebenen oder enthaltenen abweichen können. Veröffentlicht von: ADVA Optical Networking SE, München, Deutschland www.adva.com Mitteilende Person und Investorenkontakt Steven Williams t +49 89 890 66 59 18 investor-relations@adva.com Pressekontakt Gareth Spence t +44 1904 69 93 58 public-relations@adva.com



