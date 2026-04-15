EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
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EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand
Berlin, 15. April 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass Herr Hatem Elsayed sein Amt als Mitglied des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. April 2026 niedergelegt hat. Herr Elsayed wird der Gesellschaft weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.
Der Aufsichtsrat dankt Herrn Hatem Elsayed für seine wesentlichen Beiträge zur Weiterentwicklung der Gesellschaft, sein hohes Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.
Ansprechpartner Investor Relations
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Ende der Insiderinformation
15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Advanced Blockchain AG
|Scharnhorststraße 24
|10115 Berlin
|Deutschland
|Telefon:
|+4930403669510
|Fax:
|+4930403669511
|E-Mail:
|info@advancedblockchain.com
|Internet:
|www.advancedblockchain.com
|ISIN:
|DE000A0M93V6
|WKN:
|A0M93V
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2309176
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2309176 15.04.2026 CET/CEST
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|Name
|Hebel
|KO
|Emittent
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