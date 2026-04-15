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EQS-Adhoc: Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand

15.04.26 21:05 Uhr
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Advanced Blockchain AG
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EQS-Ad-hoc: Advanced Blockchain AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand

15.04.2026 / 21:05 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Advanced Blockchain AG: Veränderung im Vorstand

Berlin, 15. April 2026 – Die Advanced Blockchain AG („ABAG“, Scale Frankfurt, Primärmarkt Düsseldorf, XETRA: ISIN DE000A0M93V6) gibt bekannt, dass Herr Hatem Elsayed sein Amt als Mitglied des Vorstands im Einvernehmen mit dem Aufsichtsrat mit Wirkung zum 15. April 2026 niedergelegt hat. Herr Elsayed wird der Gesellschaft weiterhin als Berater zur Verfügung stehen.

Der Aufsichtsrat dankt Herrn Hatem Elsayed für seine wesentlichen Beiträge zur Weiterentwicklung der Gesellschaft, sein hohes Engagement und die vertrauensvolle Zusammenarbeit.

Ansprechpartner Investor Relations
Maik Laske
ir@advancedblockchain.com
+49-(0)40-6091-8677

 

 



Ende der Insiderinformation

15.04.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Advanced Blockchain AG
Scharnhorststraße 24
10115 Berlin
Deutschland
Telefon: +4930403669510
Fax: +4930403669511
E-Mail: info@advancedblockchain.com
Internet: www.advancedblockchain.com
ISIN: DE000A0M93V6
WKN: A0M93V
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt (Scale), München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2309176

 
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2309176  15.04.2026 CET/CEST

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