EQS-Adhoc: Alexanderwerk AG: Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026
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EQS-Ad-hoc: Alexanderwerk AG / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand
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Insiderinformationen nach Art. 17 MAR
Alexanderwerk AG, Remscheid
ISIN DE000A37FTW0
Änderungen im Vorstand der Alexanderwerk AG zum 31. Dezember 2026
Aufsichtsrat und Finanzvorstand („CFO“), Herr Dr. Thomas Paul, sind soeben und im besten Einvernehmen übereingekommen, dass der zum 31. Dezember 2026 auslaufende Vorstandsdienstvertrag und die zu diesem Datum endende Organstellung aus privaten Gründen des Vorstandsmitglieds nicht über den 31. Dezember 2026 hinaus verlängert werden.
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Der Aufsichtsrat bedankt sich bereits jetzt für die Zusammenarbeit und wünscht Herrn Dr. Thomas Paul beruflich und privat weiterhin alles Gute.
Remscheid, 15. September 2026
Alexanderwerk AG
Der Vorstand
Kontakt:
Bekim Bunjaku, Vorstand der Alexanderwerk AG, Kippdorfstrasse 6-24, 42857 Remscheid,
Tel. (0) 2191 795-205, Email: IR@alexanderwerk.com
Ende der Insiderinformation
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15.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Alexanderwerk AG
|Kippdorfstraße 6 - 24
|42857 Remscheid
|Deutschland
|Telefon:
|02191 / 795 - 0
|Fax:
|02191 / 795 - 202
|E-Mail:
|IR@alexanderwerk.com
|Internet:
|www.alexanderwerk.com
|ISIN:
|DE000A37FTW0
|WKN:
|A37FTW
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Tradegate BSX; Freiverkehr in Frankfurt (Basic Board), München, Stuttgart
|LEI Code:
|391200H7N189TNDPOZ27
|EQS News ID:
|2399698
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2399698 15.09.2026 CET/CEST
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