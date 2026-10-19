DAX 25.320 -1,2%ESt50 6.145 -1,0%MSCI World 4.908 -0,5%Top 10 Crypto 10,75 +0,6%Nas 26.526 +1,5%Bitcoin 73.077 +0,1%Euro 1,1206 -0,3%Öl 109,4 -0,4%Gold 4.143 -0,5%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: Algene Holding SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mio. sowie Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/2029 beschlossen

Werte in diesem Artikel
Aktien
Algene Holding SE Inhaber-Akt
3.70 EUR -0.10 EUR -2.63 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: Algene Holding SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Kapitalerhöhung/Kapitalmaßnahmen / Sonstige
Algene Holding SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mio. sowie Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/2029 beschlossen

19.10.2026 / 17:17 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

NICHT ZUR DIREKTEN ODER INDIREKTEN VERÖFFENTLICHUNG, VERBREITUNG ODER VERTEILUNG, WEDER VOLLSTÄNDIG NOCH IN TEILEN, IN DIE ODER INNERHALB DER VEREINIGTEN STAATEN VON AMERIKA, KANADA, AUSTRALIEN, JAPAN ODER EINER ANDEREN JURISDIKTION, IN DER DIE VERTEILUNG DIESER ANKÜNDIGUNG UNRECHTMÄSSIG IST.

 

Algene Holding SE: Barkapitalerhöhung unter Ausschluss des Bezugsrechts mit einem Volumen von bis zu EUR 3 Mio. sowie Begebung einer synthetischen Wandelanleihe 2026/2029 beschlossen

Düsseldorf, 19. Oktober 2026 – Der Vorstand der Algene Holding SE („Algene“ oder die „Gesellschaft“, ISIN: DE000A41YGK5) hat heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, das Grundkapital der Gesellschaft unter teilweiser Ausnutzung des Genehmigten Kapitals 2025 gegen Bareinlagen und unter Ausschluss des Bezugsrechts der Aktionäre um bis zu EUR 808.625,00 zu erhöhen. Dazu werden bis zu 808.625 neue, auf den Namen lautende Stückaktien mit einem anteiligen Betrag am Grundkapital von je EUR 1,00 und mit Gewinnberechtigung ab dem 1. Januar 2026 ausgegeben („Neue Aktien“). Das entspricht ca. 1,1 % des derzeitigen Grundkapitals.

Werbung

Der Platzierungspreis beträgt EUR 3,71 je Neuer Aktie. Der Platzierungspreis unterschreitet den Schlusskurs des letzten Handelstags im Börsenhandel an der Börse Düsseldorf um 5 %. Das Emissionsvolumen beträgt damit bis zu rd. EUR 3,0 Mio.

Die Neuen Aktien sollen in der Bundesrepublik Deutschland prospektfrei auf Grundlage eines Wertpapier-Informationsblatts gemäß § 4 WpPG öffentlich angeboten werden. Das Wertpapier-Informationsblatt wird nach Gestattung durch die Bundesanstalt für Finanzdienstleistungsaufsicht (Bafin) voraussichtlich noch im Oktober 2026 auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.algene-holding.com/investor-relations veröffentlicht.

Zudem hat der Vorstand der Algene Holding SE heute mit Zustimmung des Aufsichtsrats beschlossen, eine Wandelanleihe mit einem Gesamtnennbetrag von bis zu EUR 2.000.000,00 zu begeben. Ausgegeben werden bis zu 2.000 Inhaberschuldverschreibungen, die untereinander gleichberechtigt sind und einen Nennbetrag von je EUR 1.000,00 haben. Der feste Zinssatz beträgt 12 % p.a. bei quartalsweiser Zahlung. Die Laufzeit beginnt am 1. November 2026 und endet am 1. November 2029. Der Wandlungspreis ist variabel ausgestaltet und beträgt 80 % des durchschnittlichen Börsenkurses vor dem jeweiligen Ausübungszeitraum, mindestens jedoch EUR 2,00 je Aktie.

Werbung

Die Anleihe ist als synthetische Wandelanleihe strukturiert. Bei Wandlung werden also keine neuen Aktien geschaffen, sondern bestehende Aktien geliefert. Diese Aktien stellt die DN Group AG, die größte Aktionärin der Gesellschaft, auf Grundlage einer diesbezüglichen Vereinbarung mit der Gesellschaft zur Verfügung. Da keine neuen Aktien ausgegeben werden, erhalten die Aktionäre kein Bezugsrecht auf die Wandelschuldverschreibungen.

Die Wandelschuldverschreibungen sollen in der Bundesrepublik Deutschland prospektfrei auf Grundlage eines Basisinformationsblatts gemäß Art. 5 ff. PRIIPs-VO öffentlich angeboten werden. Das Basisinformationsblatt wird auf der Internetseite der Gesellschaft unter www.algene-holding.com/investor-relations veröffentlicht. Die Angebotsfrist beginnt am 21.10.2026.

 

Wichtige Informationen

Die hierin genannten Wertpapiere wurden nicht und werden nicht gemäß dem U.S. Securities Act von 1933 in der jeweils gültigen Fassung (der „Securities Act“) registriert und dürfen in den Vereinigten Staaten oder an US-Personen (bzw. für Rechnung oder zugunsten von US-Personen) nicht angeboten oder verkauft werden, sofern keine solche Registrierung vorliegt, außer gemäß einer Ausnahme von oder in einer Transaktion, die nicht den Registrierungserfordernissen des Securities Act unterliegt.

 



Ende der Insiderinformation

19.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Algene Holding SE
Bockenheimer Landstraße 2-4
60306 Frankfurt am Main
Deutschland
E-Mail: info@algene-holding.com
Internet: www.algene-holding.com
ISIN: DE000A3E5C81
WKN: A3E5C8
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf
LEI Code: 529900KCE9L6VTRXYB08
EQS News ID: 2418254

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2418254  19.10.2026 CET/CEST

Aktuelle Algene Aktie News

Werbung

Algene Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für Algene nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"

Keine Analysen gefunden.

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.