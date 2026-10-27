EQS-Adhoc: All for One Group SE erweitert den Vorstand um drei Mitglieder // Jacques Diaz und Jens Beier werden Sprecher des Vorstands

EQS-Ad-hoc: All for One Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Strategische Unternehmensentscheidung

All for One Group SE erweitert den Vorstand um drei Mitglieder // Jacques Diaz und Jens Beier werden Sprecher des Vorstands



27.10.2026 / 07:45 CET/CEST

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All for One Group SE erweitert den Vorstand um drei Mitglieder // Jacques Diaz und Jens Beier werden Sprecher des Vorstands Filderstadt, 27. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der All for One Group SE (WKN: 511000, ISIN: DE0005110001) (nachfolgend »Gesellschaft«) hat heute beschlossen, den Vorstand der Gesellschaft von bisher zwei auf fünf Mitglieder zu erweitern. Der Aufsichtsrat hat Jacques Diaz, Jens Beier und Jürgen Vollmert mit sofortiger Wirkung zu weiteren Mitgliedern des Vorstands bestellt. Die Bestellung erfolgte für den Zeitraum bis 30. September 2029. Jacques Diaz und Jens Beier wurden anstelle von Michael Zitz zu den Sprechern des Vorstands ernannt. Werbung Mit der Erweiterung stellt die Gesellschaft ihre Führung auf Vorstandsebene breiter auf und schafft die organisatorischen Voraussetzungen für die Einbindung der All for One Group in die VINCI-Gruppe im Zuge der jüngst erfolgten Übernahme.

Kontakt:

All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com Kontakt:All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com



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