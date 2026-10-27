DAX 25.411 +0,9%ESt50 6.116 +0,8%MSCI World 4.901 +0,5%Top 10 Crypto 10,47 -0,3%Nas 26.169 +0,8%Bitcoin 71.327 -0,4%Euro 1,1164 -0,1%Öl 115,8 -0,0%Gold 4.001 -0,3%
Beliebte Suche
DAX 40 Ölpreis Euro - Dollar Bitcoin - Euro Goldpreis
Meistgesucht
BioNTech (ADRs) A2PSR2 Tesla A1CX3T Amazon 906866 NEL ASA A0B733 Microsoft 870747 Apple 865985 Siemens Energy ENER6Y BASF BASF11 NVIDIA 918422 Lufthansa 823212 Mercedes-Benz Group (ex Daimler) 710000 Bayer BAY001 Daimler Truck DTR0CK Plug Power A1JA81 TUI TUAG00
Alle Aktien für 0 Euro (zzgl. Spreads) handeln mit finanzen.net zero. Hier informieren
Suche...
Jetzt kostenlos
bei finanzen.net anmelden
Watchlists & Musterdepots Tools & integriertes Trading Newsletter, Trading-Desk uvm.
Schon einen Account? Anmelden

EQS-Adhoc: All for One Group SE erweitert den Vorstand um drei Mitglieder // Jacques Diaz und Jens Beier werden Sprecher des Vorstands

Werte in diesem Artikel
Aktien
All for One Group AG
76.80 EUR 0.00 EUR 0.0 %
Charts | News | Analysen

EQS-Ad-hoc: All for One Group SE / Schlagwort(e): Personalentscheidungen / Vorstand/Strategische Unternehmensentscheidung
All for One Group SE erweitert den Vorstand um drei Mitglieder // Jacques Diaz und Jens Beier werden Sprecher des Vorstands

27.10.2026 / 07:45 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

Werbung

Ad-hoc-Mitteilung gemäß Art. 17 MAR:
All for One Group SE erweitert den Vorstand um drei Mitglieder // Jacques Diaz und Jens Beier werden Sprecher des Vorstands

Filderstadt, 27. Oktober 2026 – Der Aufsichtsrat der All for One Group SE (WKN: 511000, ISIN: DE0005110001) (nachfolgend »Gesellschaft«) hat heute beschlossen, den Vorstand der Gesellschaft von bisher zwei auf fünf Mitglieder zu erweitern.

Der Aufsichtsrat hat Jacques Diaz, Jens Beier und Jürgen Vollmert mit sofortiger Wirkung zu weiteren Mitgliedern des Vorstands bestellt. Die Bestellung erfolgte für den Zeitraum bis 30. September 2029. Jacques Diaz und Jens Beier wurden anstelle von Michael Zitz zu den Sprechern des Vorstands ernannt.

Werbung

Mit der Erweiterung stellt die Gesellschaft ihre Führung auf Vorstandsebene breiter auf und schafft die organisatorischen Voraussetzungen für die Einbindung der All for One Group in die VINCI-Gruppe im Zuge der jüngst erfolgten Übernahme.


Kontakt:
All for One Group SE, Nicole Besemer, Senior Director Investor Relations & Treasury, Tel. 0049 (0)711 78807-28, E-Mail nicole.besemer@all-for-one.com


Ende der Insiderinformation

27.10.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Werbung

Sprache: Deutsch
Unternehmen: All for One Group SE
Rita-Maiburg-Straße 40
70794 Filderstadt-Bernhausen
Deutschland
Telefon: +49 (0)711 78 807-28
E-Mail: nicole.besemer@all-for-one.com
Internet: www.all-for-one.com
ISIN: DE0005110001
WKN: 511000
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, München, Stuttgart, Tradegate BSX
LEI Code: 529900GB6FMY3QJLBM61
EQS News ID: 2422638

 
Ende der Mitteilung EQS News-Service

2422638  27.10.2026 CET/CEST

Aktuelle All for One Group Aktie News

DatumMeistgelesen
Werbung

All for One Group Analysen

Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für All for One Group nach folgenden Kriterien zu filtern.

Alle: Alle Empfehlungen

Buy: Kaufempfehlungen wie z.B. "kaufen" oder "buy"
Hold: Halten-Empfehlungen wie z.B. "halten" oder "neutral"
Sell: Verkaufsempfehlungn wie z.B. "verkaufen" oder "reduce"
Datum Rating Analyst
16.06.10 All for One Midmarket chancenreiches Investment Prior Börse
09.03.10 All for one Midmarket Tipp des Tages Der Aktionär-online
14.09.09 All for One Midmarket Tipp des Tages Der Aktionär-online
10.11.08 All for One Midmarket kaufen SES Research GmbH
20.08.08 All for One Midmarket kaufen SES Research GmbH

Information

Die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit werden für Finanzinstrumente von der Finanzen.net Zero GmbH als vertraglich gebundener Vermittler der DonauCapital Wertpapier GmbH (§ 3 Abs. 2 WpIG) bereitgestellt; bei Kryptowerten werden die Handels- und Depotfunktionen in diesem Broker Cockpit ausschließlich von der DonauCapital Wertpapier GmbH bereitgestellt. Die Finanzen.net GmbH stellt ausschließlich den technischen Rahmen bereit und ist in die Wertpapier- und Kryptodienstleistung nicht einbezogen.