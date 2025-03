EQS-Adhoc: Allgeier SE: Allgeier erreicht die Ergebnis-Guidance für 2024

EQS-Ad-hoc: Allgeier SE / Schlagwort(e): Vorläufiges Ergebnis/Jahresergebnis

Allgeier SE: Allgeier erreicht die Ergebnis-Guidance für 2024



24.03.2025 / 16:10 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

Wer­bung Wer­bung München, 24. März 2025 – Das Geschäft der Allgeier-Gruppe (Allgeier SE, ISIN DE000A2GS633, WKN A2GS63) war im Geschäftsjahr 2024 wesentlich von der Sondersituation aufgrund der verzögerten Durchführung von geplanten Digitalisierungsprojekten im öffentlichen Sektor sowie dem im Oktober 2024 durchgeführten Verkauf des Personaldienstleistungsgeschäfts beeinflusst. Die Planung der davon nicht berührten Teile der Unternehmensgruppe wurde trotz der allgemeinen konjunkturellen Herausforderungen erreicht. Die Allgeier-Gruppe erreichte nach den vorläufigen Zahlen im Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtleistung von 457 Mio. Euro (Vorjahr: 496 Mio. Euro). Das bereinigte EBITDA lag bei 55,8 Mio. Euro (Vorjahr: 61,3 Mio. Euro). Die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 05. November 2024 gemeldete Guidance für das bereinigte EBITDA wurde entsprechend erreicht. Geschäftsentwicklung des fortgeführten Geschäfts im Gesamtjahr 2024 Die Allgeier-Gruppe ohne die veräußerte Experts-Gruppe erreichte im Geschäftsjahr 2024 eine Gesamtleistung von 411 Mio. Euro (Vorjahr: 428 Mio. Euro). Der Rückgang der Gesamtleistung gegenüber dem Vorjahr ist im Wesentlichen auf die Verzögerungen bei gewonnenen und im ursprünglichen Budget eingeplanten Digitalisierungsprojekten für Kunden des öffentlichen Sektors zurückzuführen. Aufgrund des Sondereffekts ist dem Konzern im Geschäftsjahr 2024 ein Umsatzvolumen in der Größenordnung von rund 25 Mio. Euro und ein EBITDA von rund 11 Mio. Euro entgangen. In den nicht von den Sondereinflüssen betroffenen Bereichen konnte Allgeier die Ziele in Summe erreichen. Die Wertschöpfungsmarge (Wertschöpfung definiert als Verhältnis aus Gesamtleistung und der Gesamtleistung direkt zurechenbaren Umsatz- und Personalkosten) stieg auf 36,1 Prozent (Vorjahr: 35,4 Prozent). Die Wertschöpfung erreichte trotz des Sondereinflusses mit 148,4 Mio. Euro nahezu das Niveau des Vorjahres (Vorjahr: 151,5 Mio. Euro). Das EBITDA erhöhte sich auf 56,8 Mio. Euro (Vorjahr: 55,8 Mio. Euro), entsprechend einer Marge von 13,8 Prozent (Vorjahr: 13,0 Prozent). Das bereinigte EBITDA (EBITDA vor Effekten, die betriebswirtschaftlich als außerordentlich oder periodenfremd qualifiziert werden) lag mit 53,8 Mio. Euro unter dem Vorjahreswert von 57,8 Mio. Euro. Daraus ergab sich eine bereinigte EBITDA-Marge von 13,1 Prozent (Vorjahr: 13,5 Prozent). Das EBIT des fortgeführten Geschäfts lag bei 28,8 Mio. Euro (Vorjahr: 30,1 Mio. Euro). Wer­bung Wer­bung Eckdaten der Bilanz zum 31. Dezember 2024 Gemessen an der Entwicklung der liquiden Mittel in Höhe von 57 Mio. Euro (Vorjahr: 83 Mio. Euro) und der kurz- und langfristigen Finanzschulden von 149 Mio. Euro (Vorjahr: 154 Mio. Euro) stieg die Nettoverschuldung im Jahr 2024 um 21 Mio. Euro an. Unter Berücksichtigung der nach IFRS 16 zu passivierenden Verbindlichkeiten aus Miet- und Leasingverträgen von 37 Mio. EUR (Vorjahr: 46 Mio. Euro) sowie einem niedrigeren Bestand an gefactorten Kundenforderungen von 30 Mio. Euro (Vorjahr: 43 Mio. Euro) reduzierte sich die Nettoverschuldung um 2 Mio. Euro. Die Bilanzsumme lag bei 471 Mio. Euro (Vorjahr: 525 Mio. Euro). Das Eigenkapital erhöhte sich leicht auf 194 Mio. Euro (Vorjahr: 189 Mio. Euro). Die Eigenkapitalquote stieg auf über 41 Prozent (Vorjahr: 36 Prozent). Bestätigung der Guidance 2025 Die Allgeier SE bestätigt Stand heute die Guidance für das Geschäftsjahr 2025, die in der Ad-hoc-Mitteilung vom 20. Dezember 2024 veröffentlicht wurde. Wer­bung Wer­bung Hinweise Der Geschäftsbericht 2024 der Allgeier SE wird am 30. April 2025 veröffentlicht und ist dann unter www.allgeier.com einzusehen. Das Geschäft der im vierten Quartal 2024 veräußerten Allgeier Experts Holding GmbH, München, und ihrer Tochtergesellschaften wurde im Berichtsjahr 2024 sowie im Vergleichsjahr 2023 in das aufgegebene Geschäft gegliedert. Die Angaben zum fortgeführten Geschäft des Allgeier-Konzerns wurden für die Geschäftsjahre 2023 und 2024 entsprechend angepasst und sind nicht mit früheren Veröffentlichungen vergleichbar.

Allgeier SE ist ein Technologie-Unternehmen für digitale Transformation. Die zur Allgeier-Gruppe gehörenden Unternehmen führen ihre Kunden im In- und Ausland mit den umfassenden Software- und IT-Services durch die Herausforderungen des digitalen Wandels und unterstützen die Digitalisierung und Transformation geschäftskritischer Prozesse. Die mit über 2.500 Kunden breite und stabile Kundenbasis besteht aus global agierenden Konzernen, leistungsstarken mittelständischen Unternehmen sowie Auftraggebern des öffentlichen Sektors auf allen föderalen Ebenen. Das Leistungsportfolio reicht von den eigenen Software-Produkten und High-End-Softwareentwicklung über die Beratung und Konzeption bis hin zur langfristigen Betreuung von Softwareanwendungen in der Cloud oder anderen Umgebungen. In den beiden Konzernsegmenten Enterprise IT und mgm technology partners sind über 3.100 Mitarbeiter an weltweit insgesamt 48 Standorten in der DACH-Region, in Frankreich, Spanien, Portugal, Polen, Tschechien und den Niederlanden sowie in Indien, Vietnam, den USA und Kanada tätig. Im Geschäftsjahr 2024 erzielte Allgeier im fortgeführten Geschäft einen Umsatz von 403 Mio. Euro gemäß vorläufiger Zahlen. Gemäß Lünendonk®-Liste 2024 zählt Allgeier zu den führenden IT-Service-Unternehmen in Deutschland. Allgeier SE ist am Regulierten Markt der Frankfurter Wertpapierbörse im General Standard gelistet (WKN A2GS63, ISIN DE000A2GS633). Weitere Informationen unter: www.allgeier.com



Ende der Insiderinformation

