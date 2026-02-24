EQS-Adhoc: Allianz SE: Allianz SE beschließt neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien im Volumen von bis zu 2,5 Milliarden Euro
|
EQS-Ad-hoc: Allianz SE / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe
Die Allianz SE hat heute ein neues Rückkaufprogramm für eigene Aktien beschlossen. Das Volumen dieses neuen Programms beträgt bis zu 2,5 Milliarden Euro. Das Programm soll im März 2026 starten und spätestens bis 31. Dezember 2026 abgeschlossen sein. Die Allianz SE wird die gekauften Aktien einziehen.
Mitteilende Person: Michael Sieburg, Compliance Officer, Allianz SE
Ende der Insiderinformation
25.02.2026 CET/CEST
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|Allianz SE
|Koeniginstr. 28
|80802 Muenchen
|Deutschland
|Telefon:
|+49 (0)89 38 00 - 7555
|E-Mail:
|investor.relations@allianz.com
|Internet:
|www.allianz.com
|ISIN:
|DE0008404005
|WKN:
|840400
|Indizes:
|DAX, EURO STOXX 50
|Börsen:
|Regulierter Markt in Düsseldorf, Frankfurt (Prime Standard), Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
|EQS News ID:
|2281716
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
2281716 25.02.2026 CET/CEST
