EQS-Adhoc: Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung

EQS-Ad-hoc: Allterco JSCo / Schlagwort(e): Hauptversammlung

Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung



13.12.2022 / 22:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group AG.

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.



Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR



Allterco JSCo: Beschlüsse der außerordentlichen Hauptversammlung Sofia / München, 13. Dezember 2022 Die Allterco JSCo (Ticker A4L / ISIN: BG1100003166) (Allterco), ein internationaler Anbieter von IoT- und Smart-Home-Lösungen, hat heute auf seiner außerordentlichen Hauptversammlung die folgenden Beschlüsse gefasst: Genehmigung der Änderung der Vergütungspolitik des Verwaltungsrats; Genehmigung eines Vergütungsplans für die Gewährung einer aktienbasierten variablen Vergütung für die leitenden Mitglieder des Verwaltungsrats für den Zeitraum 2022 2025. Von den beiden zur Diskussion gestellten Vergütungsplänen genehmigte die Hauptversammlung den Vorschlag des Aktionärs Svetlin Todorov; Ermächtigung der Vertreter der Gesellschaft zum Abschluss eines Transaktionspakets für den Erwerb von 100 % des Grundkapitals des slowenischen Unternehmens GOAP Raunalniki ineniring in avtomatizacija procesov d.o.o. Nova Gorica ("GOAP"), Geschäftsadresse Ulica Klementa Juga 7, 5250 Solkan, Slowenien, Registernummer: 5414083000; Gewährung einer variablen Vergütung in Aktien an die leitenden Mitglieder des Verwaltungsrats der Allterco JSCo in Form von bedingten Optionen gemäß dem Plan für die Gewährung einer aktienbasierten Vergütung an die leitenden Mitglieder des Verwaltungsrats. Die Hauptversammlung hat beschlossen, den Vorstandsmitgliedern Pakete mit bedingten Optionen zu gewähren, deren Ausübungsbedingungen mit dem genehmigten Plan für die aktienbasierte Vergütung übereinzustimmen haben. Die Gesellschaft wird in den nächsten Tagen ein offizielles Protokoll der Hauptversammlung veröffentlichen. Mehr Informationen unter allterco.com.



Investor Relations Kontakt

CROSS ALLIANCE communication GmbH

Sven Pauly

Tel.: +49 (0) 89-1250903-31

E-Mail: sp@crossalliance.de

www.crossalliance.de 13.12.2022 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.

Medienarchiv unter https://eqs-news.com