EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: Aktuelle Planzahlen (2025-2029), Unternehmensbewertungen deutlich über Aktienkurs
EQS-Ad-hoc: ARI Motors Industries SE / Schlagwort(e): Prognose/Research Update
Ad-hoc-Mitteilung nach Art. 17 MAR
ARI Motors Industries SE: Aktuelle Planzahlen (2025-2029), Unternehmensbewertungen deutlich über Aktienkurs
Borna, 1. September 2025 – Die ARI Motors Industries SE (WKN A3D6Q4, ISIN DE000A3D6Q45) gibt heute die aktuellen Finanzplanungen der operativ tätigen 100%-Tochtergesellschaft ARI Motors GmbH für die Jahre 2025 bis 2029 bekannt. Darüber hinaus wurden auf Basis dieser Planzahlen durch zwei voneinander unabhängige Wirtschaftsprüfer Unternehmensbewertungen erstellt, die um ein Vielfaches über der derzeitigen Börsenwertung der ARI Motors Industries SE liegen.
Die Bewertungen wurden eineseits durch den von der Hauptversammlung der ARI Motors Industries SE gewählten Wirtschaftsprüfer Dipl.-Kaufmann Johannes Wessling, als zusätzlich von Forvis Mazars erstellt. Forvis Mazars gehört mit mehr als 40.000 Mitarbeitern in über 100 Ländern zu den weltweit führenden Prüfungs- und Beratungsgesellschaften und zählt zu den Top 10 der Branche. Die Gesellschaft verfügt über eine ausgewiesene Expertise in der Unternehmensbewertung, Wirtschaftsprüfung sowie im Bereich Corporate Finance.
Kernaussagen:
Fazit der Bewertung: Im Ergebnis liegen sowohl der mittels Median-Multiplikator abgeleitete Equity Value von 27,56 Mio. EUR als auch der DCF-indizierte Equity Value von rund 22,33 Mio. EUR jeweils sowohl deutlich über dem Buchwert von 9,88 Mio. EUR als auch über der derzeitigen Börsenbewertung.
Fazit der Bewertung: Basierend auf der im August 2025 durch das Management der ARI Motors GmbH erstellten und von Forvis Mazars auftragsgemäß nicht plausibilisierten Mehrjahresplanung (2025 bis 2029), wurde durch Forvis Mazars ein Unternehmenswert zum Bewertungsstichtag 31.12.2024 in Höhe von 11,51 Mio. EUR berechnet. Der ermittelte Unternehmenswert liegt über dem Beteiligungsbuchwert in Höhe von 9,9 Mio EUR und deutlich über der derzeitigen Börsenbewertung.
Einordnung
Die vorliegenden Bewertungen bestätigen die erheblich höheren Unternehmenswerte der ARI Motors GmbH im Vergleich zur aktuellen Marktkapitalisierung der ARI Motors Industries SE. Die Gesellschaft sieht sich dadurch in ihrer Wachstumsstrategie und in den zugrunde liegenden Annahmen für die kommenden Geschäftsjahre bestärkt. Beide Unternehmensbewertungen werden auf der kommenden Hauptversammlung der Gesellschaft, die am 12. September 2025 am Firmensitz der Gesellschaft stattfindet, zur Einsichtnahme ausgelegt.
Auszug der Planzahlen der ARI Motors GmbH (in EUR)
Über die ARI Motors Industries SE:
Die ARI Motors Industries SE ist eine börsennotierte Holdinggesellschaft mit Sitz in Borna. Operativ tätig ist die 100%-Tochter ARI Motors GmbH, ein Anbieter von elektrisch angetriebenen Nutzfahrzeugen für den urbanen und gewerblichen Einsatz.
Für weitere Informationen kontaktieren Sie bitte:
ARI Motors Industries SE
Thomas Kuwatsch
Telefon: 0049 341 978 569 33
E-Mail: invest@ari-motors.com
Internet: www.ari-motors.com
Ende der Insiderinformation
01.09.2025 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|ARI Motors Industries SE
|Lausicker Str. 20
|04552 Borna
|Deutschland
|Telefon:
|0341/97856933
|E-Mail:
|Invest@ari-motors.com
|Internet:
|www.ari-motors.com
|ISIN:
|DE000A3D6Q45
|WKN:
|A3D6Q4
|Börsen:
|Freiverkehr in Berlin, Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München
|EQS News ID:
|2191054
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
|
2191054 01.09.2025 CET/CEST
Nachrichten zu ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt
Analysen zu ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.10.2024
|ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt Kaufen
|SMC Research
|17.07.2024
|ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
|18.10.2024
|ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt Kaufen
|SMC Research
|17.07.2024
|ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt Kaufen
|SMC Research
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
|Datum
|Rating
|Analyst
Keine Analysen im Zeitraum eines Jahres in dieser Kategorie verfügbar.Eventuell finden Sie Nachrichten die älter als ein Jahr sind im Archiv
Um die Übersicht zu verbessern, haben Sie die Möglichkeit, die Analysen für ARI Motors Industries SE Inhaber-Akt nach folgenden Kriterien zu filtern.
Alle: Alle Empfehlungen