EQS-Adhoc: ARI Motors Industries SE: ARI Motors erhält erhebliche Fördermittel im Bereich Forschung und Entwicklung

Die ARI Motors GmbH, eine hundertprozentige Tochtergesellschaft der börsennotierten ARI Motors Industries SE, erhält staatliche Förderungen auf drei Programme im Bereich des Technologie-Transfers mit einem Projektvolumen von rund 1 Million Euro. Zusätzliche Projekte mit einem Volumen von mehr als 4 Millionen Euro sind in der Planung. Die Förderquote liegt bei 60 Prozent. Nachfolgend eine Übersicht der nunmehr bewilligten Forschungs- und Entwicklungsprojekte: Individuell steuerbare Innenraumheizung, Projektvolumen 199.999,33 Euro

Predictive Maintenance, Projektvolumen 497.960,00 Euro

3D gedruckte Elektronik, Projektvolumen 218.025,00 Euro Im Bereich des ressourceneffizienten Heizleitersystems arbeitet ARI Motors im Rahmen des Forschungsvorhabens INSIDE mit mehreren namhaften Partnern darunter auch dem Fraunhofer Institut zusammen. Erklärtes Ziel ist es, konventionelle Heizungssysteme in Elektrofahrzeugen durch gedruckte Flächen- und Punktheizleiter (beispielsweise in der Sonnenblende) zu ersetzen. Dies führt zu einem geringeren Energieverbrauch und dadurch erhöhter Reichweite der Fahrzeuge. Das größte Projekt wird um Bereich der Predictive Maintenance zusammen mit der Universität Würzburg umgesetzt. Hierbei wird eine intelligente Software entwickelt, die sämtliche fahrzeugrelevanten Daten an die ARI Zentrale kommuniziert, so dass der Kunde frühzeitig Servicedienstleistungen (beispielsweise Austausch der Bremsscheiben) buchen kann. Auch das Ladeverhalten der Batterien soll optimiert werden, indem zu langes Laden bzw. eine zu lange Zeit ohne Laden verhindert werden. Dadurch werden sowohl Leistungsfähigkeit als auch Lebensdauer der Batterien signifikant erhöht. Schließlich startet ARI Motors auch die Forschung und Entwicklung hinsichtlich des 3D-Drucks einzelner Elektronikkomponenten. Auch hier ist es das Ziel, die Evolution kostengünstiger Elektrofahrzeuge voranzutreiben und mehr und mehr Alleinstellungsmerkmale für sich beanspruchen zu können. Das beinhaltet auch den Aufbau eines werthaltigen Patentportfolios. Für die kommenden Jahre sind die folgenden fünf zusätzlichen Förderprogramme geplant, die ein Volumen von über 4 Millionen beinhalten: MyARI App, Projektvolumen 150.000,00 Euro

Arbeitsplattform auf LEVs, Projekvolumen 200.000,00 Euro

PV Laden von LEVs, Projektvolumen 300.000,00 Euro

ARI Baukasten-System, Projektvolumen 500.000,00 Euro

Neubau des ARI-Hauptsitzes in Borna mit weiterer Fertigungsstätte auf eigenem Grundstück, Projektvolumen 3.000.000,00 Euro Die ARI Motors Industries SE wird sich im Oktober 2023 auf mehreren Kapitalmarktkonferenzen und Roadshows in Frankfurt präsentieren. Über die ARI Motors Industries SE ARI Motors ist Anbieter des aktuell kleinsten Elektrotransporters mit Straßenzulassung in Deutschland. Das erklärte Ziel ist es, kostengünstige und leistungsfähige Elektrotransporter auf deutsche und europäische Straßen zu bringen. Diese sind optimal für den Einsatz auf der letzten Meile zugeschnitten. Seit 2023 ist ARI Motors mit dem ARI 902 zudem in das Segment der Personenkleinfahrzeuge (Marktvolumen 27 Mrd. Euro allein in Deutschland) eingestiegen.



