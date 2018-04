EQS-Adhoc: ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD AG (ASWN) gibt die Unterzeichnung einer Kauf-Option-Vereinbarung für eine Luxus Reise Community bekannt

EQS Group-Ad-hoc: ASMALLWORLD AG / Schlagwort(e): Firmenübernahme

ASMALLWORLD AG: ASMALLWORLD AG (ASWN) gibt die Unterzeichnung einer Kauf-Option-Vereinbarung für eine Luxus Reise Community bekannt



26.04.2018 / 01:00 CET/CEST

Veröffentlichung einer Ad-hoc-Mitteilung gemäss Art. 53 KR

Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent verantwortlich.



Medienmitteilung ASMALLWORLD AG (ASWN) gibt die Unterzeichnung einer Kauf-Option-Vereinbarung für eine Luxus Reise Community bekannt Zürich, 25.04.2018 - Die ASMALLWORLD AG gibt heute bekannt, dass sie sich das Recht, aber nicht die Pflicht, zum Kauf einer in der DACH-Region operierenden Mitgliedschafts basierten Luxusreisegemeinschaft mit Expansionsplänen gesichert hat. ASMALLWORLD startet nun formell den Due-Diligence-Prozess und prüft Finanzierungsoptionen. Patrick Liotard-Vogt, Präsident des Verwaltungsrats der ASMALLWORLD AG, kommentiert: "Wir freuen uns, den Beginn unseres ersten M&A-Prozesses als börsenkotiertes Unternehmen anzukündigen. Die mögliche Akquisition soll zum Wachstum der Mitgliederzahlen und der Expansion des Serviceangebots beitragen. Die externe Wachstumsopportunität ergänzt die positive Wachstumsdynamik basierend auf einem starken Umsatzwachstum im ersten Quartal. Dies unterstreicht unser Wachstumsziel als börsenkotiertes Unternehmen. " Kauf-Option-Vereinbarung für DACH-fokussiertes Mitgliedschafts-Geschäft Die ASMALLWOLD AG hat eine Call-Option-Vereinbarung mit einer mitgliedschaftsbasierten Luxus Reise-Community abgeschlossen, die zurzeit hauptsächlich in der DACH-Region tätig ist. Die ASMALLWORLD AG hat bis zum 30. November 2018 die Möglichkeit, die Call-Option auszuüben und die Gesellschaft vollständig zu übernehmen. Diese Struktur erlaubt es ASMALLWORLD, die Due Diligence durchzuführen und die Synergien im Detail zu bewerten, während der Deal gesichert ist. Der endgültige Kaufpreis (bis zu EUR 30 Mio.) ist teilweise in Aktien zu entrichten und hängt von der Geschäftsentwicklung und der Managementerhaltung des Zielunternehmens innerhalb der ASMALLWORLD-Gruppe ab. Sollte ASMALLWORLD die Call-Option ausüben, wird daraus eine positive Anpassung der Guidance für 2018 resultieren. Akquisitionsfinanzierung - Optionen werden untersucht ASMALLWORLD wird verschiedene Finanzierungsoptionen für die Akquisition prüfen. Die ASW Capital AG, der langfristig orientierte Ankeraktionär der ASMALLWORLD (60%), hat sich bereit erklärt, die Finanzierung der Akquisition mit einem wesentlichen Beitrag zu unterstützen.

Diese Medienmitteilung sowie weitere Informationen finden Sie unter www.asmallworldag.com. Kontakt: ASMALLWORLD AG

Jan Luescher, CEO

Bellerivestrasse 241

8008 Zürich

press@asw.com

ASMALLWORLD - share the good life ASMALLWORLD ist ein privates soziales Netzwerk, welches weltweit Menschen mit einer gemeinsamen Leidenschaft für das gute und stilvolle Leben verbindet. ASMALLWORLD veranstaltet jährlich über 1000 Anlässe rund um die Welt, bei welchen Mitglieder ihr privates und berufliches Netzwerk erweitern können. Online bieten die Webseite und Mobile Apps Mitgliedern die Möglichkeit, sich in Diskussionen auszutauschen, Reisetipps von Travel Guides oder andern Mitgliedern einzuholen oder sich auf Reisen mit anderen Mitgliedern zu treffen. Darüber hinaus geniessen Mitglieder exklusive Privilegien von internationalen Partnern wie Status-Upgrades, Vergünstigungen und Zusatzdienstleistungen. Neben dem sozialen Netzwerk ASMALLWORLD betreibt die ASMALLWORLD AG mit Sitz in Zürich auch die ASW Travel AG, die für ihre Kunden massgeschneiderte Luxus-Reisen arrangiert, sowie die The World's Finest Clubs AG, die ihren Mitgliedern Zugang zu den exklusivsten Nachtclubs der Welt bietet. Mehr unter www.asw.com und www.asmallworldag.com

Ende der Ad-hoc-Mitteilung