EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöht Ausblick 2026/27

EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöht Ausblick 2026/27



13.06.2026 / 08:18 CET/CEST

Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.

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AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöht Ausblick 2026/27

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

Leoben – AT&S hat mit seinem Kunden AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen wesentliche Eckpunkte zur Erweiterung von Produktionskapazitäten für High-End-IC-Substrate im Bereich Künstlicher Intelligenz und High-Performance Computing vereinbart. Vor dem Hintergrund der weiterhin starken Nachfrage nach AI-Infrastruktur und fortschrittlichen Packaging-Technologien werden auf Basis der Vereinbarungen zusätzliche Produktionskapazitäten im existierenden Werk und in dem bislang nicht genutzten Gebäude des zweiten Werks in Kulim, Malaysia, geschaffen. Die hierfür erforderlichen Investitionen in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. € werden nach aktuellem Stand vollständig durch langfristige Kundenzusagen unterstützt und finanziert, die noch final verhandelt und abgeschlossen werden müssen.

Auf Basis dieser Vereinbarungen erhöht AT&S den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet jetzt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45–55 % (bisher: 30–35 %) und eine EBITDA-Marge von 32–37 % (bisher: 25–29 %). Die Investitionen werden sich auf 1,0–1,2 Mrd. € belaufen (bisher: 400 Mio. €), bei einem deutlich positiven operativen Free-Cashflow.

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AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

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