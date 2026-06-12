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EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöht Ausblick 2026/27

13.06.26 08:18 Uhr
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EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung/Prognoseänderung
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöht Ausblick 2026/27

13.06.2026 / 08:18 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

AT&S erweitert AI-Substratkapazitäten in Kulim und erhöht Ausblick 2026/27

 

Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR

 

Leoben – AT&S hat mit seinem Kunden AMD sowie einem weiteren führenden Technologieunternehmen wesentliche Eckpunkte zur Erweiterung von Produktionskapazitäten für High-End-IC-Substrate im Bereich Künstlicher Intelligenz und High-Performance Computing vereinbart. Vor dem Hintergrund der weiterhin starken Nachfrage nach AI-Infrastruktur und fortschrittlichen Packaging-Technologien werden auf Basis der Vereinbarungen zusätzliche Produktionskapazitäten im existierenden Werk und in dem bislang nicht genutzten Gebäude des zweiten Werks in Kulim, Malaysia, geschaffen. Die hierfür erforderlichen Investitionen in Höhe von 1,5 bis 2,0 Mrd. € werden nach aktuellem Stand vollständig durch langfristige Kundenzusagen unterstützt und finanziert, die noch final verhandelt und abgeschlossen werden müssen.

 

Auf Basis dieser Vereinbarungen erhöht AT&S den Ausblick für das Geschäftsjahr 2026/27 und erwartet jetzt ein währungsbereinigtes Umsatzwachstum von 45–55 % (bisher: 30–35 %) und eine EBITDA-Marge von 32–37 % (bisher: 25–29 %). Die Investitionen werden sich auf 1,0–1,2 Mrd. € belaufen (bisher: 400 Mio. €), bei einem deutlich positiven operativen Free-Cashflow.

 

 

 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions

AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter. Weitere Infos auch unter www.ats.net

 

 

Medien-Download:

Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.

 

Medienkontakt AT&S:

Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
Tel: +43 3842 200 4252; Mobil: +43 664 8859 2452; g.reischl@ats.net

Kontakt Investor Relations:

Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations
Tel: +43 3842 200 2274; Mobile: +43 664 7800 2274; p.gebhardt@ats.net

 

AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Fabriksgasse 13
8700 Leoben / Österreich
www.ats.net



Ende der Insiderinformation

13.06.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group

Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
Fabriksgasse 13
8700 Leoben
Österreich
Telefon: +43 (1) 3842200-0
E-Mail: ir@ats.net
Internet: www.ats.net
ISIN: AT0000969985, AT0000A09S02
WKN: 922230
Indizes: ATX
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
EQS News ID: 2345502

 
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2345502  13.06.2026 CET/CEST

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