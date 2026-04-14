EQS-Adhoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG: AT&S erweitert Kapazität für AI Substrate
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EQS-Ad-hoc: AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG / Schlagwort(e): Strategische Unternehmensentscheidung
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AT&S erweitert Kapazität für AI Substrate
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Leoben – Im Rahmen des steigenden Bedarfs für Rechenleistungen im Bereich der Künstlichen Intelligenz steigt die Nachfrage eines Großkunden nach High-End IC-Substraten von AT&S. Um diese in größerem Umfang herstellen zu können, hat der Vorstand der AT&S heute beschlossen, an seinem Standort in Chongqing, China, Kapazitäten zu erweitern. Die hierfür erforderlichen Investitionen im hohen zweistelligen Millionenbereich werden vollständig im Rahmen langfristiger Kundenvereinbarungen finanziert. Durch diese Maßnahmen erwartet das Unternehmen im Geschäftsjahr 2026/27 einen positiven EBIT-Effekt im ebenfalls hohen zweistelligen Millionenbereich.
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft – Advanced Technologies & Solutions
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AT&S ist ein global führender Anbieter von hochwertigen IC-Substraten und Leiterplatten. Das Unternehmen entwickelt und produziert innovative Verbindungstechnologien für digitale Schlüsselindustrien: mobile Endgeräte, Automotive & Aerospace, Industrial, Medical sowie High-Performance Computing für KI-Anwendungen. Mit Produktionsstandorten in Österreich (Leoben, Fehring), China (Shanghai, Chongqing), Malaysia (Kulim) und Indien (Nanjangud) sowie einem europäischen Kompetenzzentrum für R&D und IC-Substrat-Produktion in Leoben gestaltet AT&S den digitalen Wandel aktiv mit – durch zukunftsweisende Investitionen in Forschung und Entwicklung sowie einen verantwortungsvollen Umgang mit Ressourcen. Das Unternehmen beschäftigt derzeit etwa 14.000 Mitarbeiter:innen. Weitere Infos auch unter www.ats.net
Medien-Download:
Im AT&S Media Portal https://ats.canto.de/v/press finden Sie stets aktualisiertes Bildmaterial zu AT&S.
Medienkontakt:
Gerald Reischl, Vice President Corporate Communications
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Kontakt Investor Relations:
Philipp Gebhardt, Vice President Investor Relations
AT&S Austria Technologie & Systemtechnik Aktiengesellschaft
Ende der Insiderinformation
20.05.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AT&S Austria Technologie & Systemtechnik AG
|Fabriksgasse 13
|8700 Leoben
|Österreich
|Telefon:
|+43 (1) 3842200-0
|E-Mail:
|ir@ats.net
|Internet:
|www.ats.net
|ISIN:
|AT0000969985, AT0000A09S02
|WKN:
|922230
|Indizes:
|ATX
|Börsen:
|Freiverkehr in Düsseldorf, Frankfurt, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX; Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|EQS News ID:
|2330976
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2330976 20.05.2026 CET/CEST
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