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EQS-Adhoc: Aumann beschließt die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder um weitere 5 Jahre sowie die Erhöhung des Dividendenvorschlags an die Hauptversammlung auf 1,11 €

21.05.26 08:46 Uhr
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Aumann AG
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EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Dividenden/Personalentscheidungen / Vorstand
Aumann beschließt die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder um weitere 5 Jahre sowie die Erhöhung des Dividendenvorschlags an die Hauptversammlung auf 1,11 €

21.05.2026 / 08:46 CET/CEST
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Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR

Aumann beschließt die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder um weitere 5 Jahre sowie die Erhöhung des Dividendenvorschlags an die Hauptversammlung auf 1,11 €

Beelen, 21. Mai 2026
 
Der Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) hat am 13. Mai 2026 die Wiederbestellung der amtierenden Vorstandsmitglieder beschlossen. Die ursprünglich am 30. Juni 2026 endende Amtszeit von Herrn Sebastian Roll (CEO) und Herrn Jan-Henrik Pollitt (CFO) als Mitglieder des Vorstands der Aumann AG wurde bis zum 30. Juni 2031 verlängert. Die strategische Zielsetzung für die kommenden fünf Jahre soll insbesondere auf einer Positionierung von Aumann als branchenübergreifenden Automatisierungsspezialisten mit starken Positionen im Bereich E-mobility sowie in neuen Wachstumsmärkte wie Aerospace, Clean Tech und Life Sciences liegen. Unternehmenszukäufe sollen dabei eine zunehmend wichtigere Rolle spielen.

Zudem haben Vorstand und Aufsichtsrat heute beschlossen, der am 28. August 2026 geplanten Hauptversammlung neben der bereits angekündigten Basisdividende in Höhe von 0,25 € eine zusätzliche Sonderdividende in Höhe von 0,86 € je dividendenberechtigter Stückaktie für das Geschäftsjahr 2025 vorzuschlagen. In Summe würde die Dividende damit 1,11 € pro Aktie betragen. Bei derzeit 12.917.048 dividendenberechtigten Stückaktien entspricht dies einem Gesamtbetrag von rund 14,3 Mio. €.

Mit einer Nettoliquidität von 144,2 Mio. € zum 31. März 2026 stehen Aumann auch weiterhin substanzielle Mittel für organisches und anorganisches Wachstum zur Verfügung.
 

Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO

Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Tel +49 2586 888 7800
Fax +49 2586 888 7805
ir@aumann.com
www.aumann.com

Vorstand
Sebastian Roll (CEO)
Jan-Henrik Pollitt (CFO)

Aufsichtsrat
Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender)
Christoph Weigler
Dr.-Ing. Saskia Wessel

Registergericht
Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399
 


Ende der Insiderinformation

21.05.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

Sprache: Deutsch
Unternehmen: Aumann AG
Dieselstraße 6
48361 Beelen
Deutschland
Telefon: +49 (0) 2586 888-7800
Fax: +49 (0) 2586 888-7805
E-Mail: info@aumann.com
Internet: www.aumann.com
ISIN: DE000A2DAM03
WKN: A2DAM0
Börsen: Regulierter Markt in Frankfurt (Prime Standard); Freiverkehr in Düsseldorf, Hamburg, Hannover, München, Stuttgart, Tradegate BSX
EQS News ID: 2331040

 
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2331040  21.05.2026 CET/CEST

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