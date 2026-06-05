EQS-Adhoc: Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie

Veröffentlichung einer Insiderinformation gemäß Artikel 17 MAR Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie Beelen, 22. Juni 2026 Vorstand und Aufsichtsrat der Aumann AG ("Aumann", ISIN: DE000A2DAM03) haben heute gemäß Ziffer 5.1 der Angebotsunterlage zum freiwilligen öffentlichen Aktienrückkaufangebot („Aktienrückkauf“) eine Erhöhung des Angebotspreises auf 17,80 € je Aktie beschlossen. Alle weiteren Bedingungen des Aktienrückkaufs bleiben unverändert. Am 05. Juni 2026 beschlossen Vorstand und Aufsichtsrat einen Aktienrückkauf von insgesamt bis zu 1.291.704 auf den Inhaber lautende Stückaktien der Aumann AG zum Preis von 16,50 € je Aktie. Die Konditionen wurden auf der Internetseite der Gesellschaft unter der Adresse www.aumann.com/investor-relations/aktienrueckkauf sowie im Bundesanzeiger (www.bundesanzeiger.de) veröffentlicht. Mit der Erhöhung des Erwerbspreises soll das Aktienrückkaufangebot auch nach der deutlichen Aktienkursentwicklung seit Angebotsveröffentlichung für alle Aktionäre attraktiv gehalten werden. Gleichwohl verfügt das Unternehmen über ausreichende finanzielle Mittel für weiteres Wachstum und Unternehmenszukäufe. Mitteilende Person: Jan-Henrik Pollitt, CFO Aumann AG Dieselstraße 6 48361 Beelen Deutschland Tel +49 2586 888 7800 Fax +49 2586 888 7805 ir@aumann.com www.aumann.com Vorstand Sebastian Roll (CEO) Jan-Henrik Pollitt (CFO) Aufsichtsrat Gert-Maria Freimuth (Vorsitzender) Christoph Weigler Dr.-Ing. Saskia Wessel Registergericht Amtsgericht Münster, Registernummer: HRB 16399

EQS-Ad-hoc: Aumann AG / Schlagwort(e): Kapitalmaßnahmen / Aktienrückkäufe Aumann erhöht Erwerbspreis des Aktienrückkaufangebots auf 17,80 € je Aktie 22.06.2026 / 13:32 CET/CEST Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group . Für den Inhalt der Mitteilung ist der Emittent / Herausgeber verantwortlich.

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