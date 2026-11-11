EQS-Adhoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG:
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EQS-Ad-hoc: AUSTRIACARD HOLDINGS AG / Schlagwort(e): Prognoseänderung
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AUSTRIACARD HOLDINGS AG: Aktualisierte Management-Guidance GJ2026
Veröffentlichung von Insiderinformationen gemäß Artikel 17 MAR
Wien, 11. November 2026
Anlässlich der Veröffentlichung des Halbjahresberichts (H1 2026) hat AUSTRIACARD HOLDINGS AG die Erwartung bekanntgegeben, dass das für das Jahr 2026 erwartete Konzern-EBITDA trotz des erwarteten niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums leicht unter dem Konzern-EBITDA des Geschäftsjahr 2025 liegen wird.
In Abweichung davon gibt AUSTRIACARD HOLDINGS AG bekannt, dass für das Geschäftsjahr 2026 ein Rückgang des Konzern-EBITDA gegenüber dem Geschäftsjahr 2025 um einem hohen einstelligen bis niedrigen zweistelligen Prozentbetrag erwartet wird. Unverändert bleibt die Erwartung eines niedrigen zweistelligen Umsatzwachstums.
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ÜEBR DIE AUSTRIACARD HOLDINGS AG
AUSTRIACARD HOLDINGS AG ist ein Unternehmen, das auf mehr als 130 Jahre Erfahrung und Innovation in den Bereichen Informationsmanagement, Druck und Kommunikation zurückgreift, um Kundenerlebnisse zu schaffen, die von Transparenz und Sicherheit geprägt sind. Das Unternehmen bietet ein komplementäres Produkt- und Dienstleistungsportfolio in den Bereichen Zahlungslösungen, Identifikation, Smart Cards, Personalisierung, Digitalisierung und sicheres Datenmanagement. ACAG beschäftigt international 2.360 Mitarbeiter und ist an der Wiener und Euronext Athener Börse unter dem Kürzel ACAG notiert.
Emittent: AUSTRIACARD HOLDINGS AG
Lamezanstraße 4-8
1230 Wien, Österreich
Kontact Person: Dimitris Haralabopoulos, Group Investor Relations Director
Tel. (AT): +43 (1) 61065 – 357
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Tel. (GR): +30 210 6697 860
E-Mail: investors@austriacard.com
Website: www.austriacard.com
ISIN(s): AT0000A325L0; AT0000A3UZH4
Stock Exchange(s): Vienna Stock Exchange (prime market)
Euronext Athens Exchange (main market)
Ende der Insiderinformation
11.11.2026 CET/CEST Mitteilung übermittelt durch die EQS Group
|Sprache:
|Deutsch
|Unternehmen:
|AUSTRIACARD HOLDINGS AG
|Lamezanstraße 4-8
|1230 Wien
|Österreich
|E-Mail:
|marketing@austriacard.com
|Internet:
|https://www.austriacard.com/
|ISIN:
|AT0000A325L0
|WKN:
|A3D5BK
|Börsen:
|Wiener Börse (Amtlicher Handel)
|LEI Code:
|529900QI445M00DK4407
|EQS News ID:
|2433104
|Ende der Mitteilung
|EQS News-Service
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2433104 11.11.2026 CET/CEST
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