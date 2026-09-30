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EQS-Adhoc: Avemio AG: Versagungsvermerk für Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2025 – Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

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Avemio AG
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EQS-Ad-hoc: Avemio AG / Schlagwort(e): Jahresabschluss / Versagung des Testates
Avemio AG: Versagungsvermerk für Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2025 – Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

30.09.2026 / 20:50 CET/CEST
Veröffentlichung einer Insiderinformation nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014, übermittelt durch EQS News - ein Service der EQS Group.
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Veröffentlichung von Insiderinformationen nach Artikel 17 der Verordnung (EU) Nr. 596/2014

Avemio AG: Versagungsvermerk für Konzernabschluss und Konzernlagebericht 2025 – Geschäftsbericht 2025 veröffentlicht

Mainz-Kastel, 30. September 2026. Der Vorstand der Avemio AG hat heute den Versagungsvermerk des Abschlussprüfers, der RGW CONTENT GmbH & Co. KG Wirtschaftsprüfungsgesellschaft, Wiesbaden, für den Konzernabschluss zum 31. Dezember 2025 und den Konzernlagebericht für das Geschäftsjahr 2025 erhalten. Die Gesellschaft hat den Geschäftsbericht 2025 heute veröffentlicht.

Der Abschlussprüfer begründet die Versagung mit Einwendungen gegen die Bilanzierung unter der Annahme der Unternehmensfortführung. Nach seiner Beurteilung liegen deren Voraussetzungen nicht vor, da für die sich im Insolvenzverfahren in Eigenverwaltung befindliche Tochtergesellschaft Teltec AG zum Zeitpunkt der Aufstellung und der Prüfung noch kein endgültiges Sanierungskonzept vorlag und die zur Sicherung der Liquidität erforderlichen Maßnahmen nicht hinreichend gesichert waren. Zudem hält der Abschlussprüfer den fortgeführten Ansatz des Geschäfts- oder Firmenwerts der Teltec AG in Höhe von EUR 9,9 Mio. nicht für sachgerecht. Die Auswirkungen auf Konzernabschluss und Konzernlagebericht bewertet er als wesentlich und umfassend.

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Der Vorstand hat den Konzernabschluss unter der Annahme der Unternehmensfortführung aufgestellt. Nach seiner Einschätzung deuten die derzeit vorliegenden Indikatoren darauf hin, dass eine tragfähige Sanierungslösung für die Teltec AG erreichbar ist. Bis zu deren Eintritt besteht nach den Angaben im Konzernlagebericht eine wesentliche Unsicherheit, die bedeutsame Zweifel an der Fähigkeit des Konzerns zur Fortführung der Unternehmenstätigkeit aufwerfen kann.

Kontakt:

Investor Relations
Ralf P. Pfeffer
ir@avemio.com
Avemio AG
Peter-Sander-Str. 41c
55252 Mainz-Kastel



Ende der Insiderinformation

30.09.2026 CET/CEST Die EQS Distributionsservices umfassen gesetzliche Meldepflichten, Corporate News/Finanznachrichten und Pressemitteilungen.
Originalinhalt anzeigen: EQS News

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Sprache: Deutsch
Unternehmen: Avemio AG
Peter-Sander-Str. 41c
55252 Mainz-Kastel
Deutschland
Telefon: 06134 584480
E-Mail: ir@avemio.com
Internet: www.avemio.com
ISIN: DE000A40KY59
WKN: A40KY5
Börsen: Freiverkehr in Düsseldorf (Primärmarkt), Frankfurt, München, Tradegate BSX
LEI Code: 549300D52387N84OIJ52
EQS News ID: 2408280

 
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2408280  30.09.2026 CET/CEST

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